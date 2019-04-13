网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

斯里兰卡：科伦坡地标性建筑莲花电视塔项目即将完工

【查看原图】

　　这是4月12日在斯里兰卡首都科伦坡用无人机拍摄的点亮灯光的莲花塔。 当晚，为迎接斯里兰卡佛历新年，莲花塔调试点亮所有灯光。科伦坡莲花电视塔项目是中斯在“一带一路”建设中的重要合作项目。两国于2012年1月签署项目合同，中国电子进出口有限公司为项目总承包商。将来投入使用后，莲花电视塔不仅是一座发射信号、提供通信服务的电视塔，还将具备餐饮、住宿、购物、会议等多种功能。项目计划在今年７月完工。 新华社记者 郭磊 摄

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】
来源：新华网  2019年04月13日11:16
分享到：
(责编：刘晓琰(实习生)、刘洁妍)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜