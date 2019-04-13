斯里兰卡：科伦坡地标性建筑莲花电视塔项目即将完工

这是4月12日在斯里兰卡首都科伦坡用无人机拍摄的点亮灯光的莲花塔。 当晚，为迎接斯里兰卡佛历新年，莲花塔调试点亮所有灯光。科伦坡莲花电视塔项目是中斯在“一带一路”建设中的重要合作项目。两国于2012年1月签署项目合同，中国电子进出口有限公司为项目总承包商。将来投入使用后，莲花电视塔不仅是一座发射信号、提供通信服务的电视塔，还将具备餐饮、住宿、购物、会议等多种功能。项目计划在今年７月完工。 新华社记者 郭磊 摄

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