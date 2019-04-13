“笔墨意象中国画海外巡展”在布鲁塞尔拉开帷幕

人民网布鲁塞尔4月11日电 （记者方莹馨）4月11日，暖暖的春意伴着一缕缕墨香，“笔墨意象中国画海外巡展”在比利时布鲁塞尔中国文化中心拉开帷幕，喜爱中国画的欧洲观众汇聚中心，与中国艺术家们共同沉浸在浓郁的艺术氛围中。

“笔墨意象中国画海外巡展”立项2018年度国家艺术基金传播交流推广资助项目。该展览在中国驻比利时王国大使馆指导下，由布鲁塞尔中国文化中心、山东美术馆共同主办，以“加强文化交流、倡导文化平等、保护文化遗产、推动文化创新、加强文化合作”为核心，以艺术作品为本体，以中国独有的水墨语言向世界诉说中国故事。展览邀请全国23位优秀水墨艺术家的46余件作品，既紧扣时代脉搏、弘扬时代精神，在继承传统的基础上，使艺术语言有所生发和发展；又观照现实、自由舒放，在时代主题、文化语境及国际视野上有所演进，形成了中国当代水墨的新面貌。

山东美术馆，建立于1977年，2013年新馆建成并投入使用。多年来，始终以弘扬和传播先进文化为目标，积极策划丰富多彩的文化交流活动，成为一个立足齐鲁、把握当代、具备国际视野开展学术研究的文化阵地。把握民族文化的传承、积累与发展、传播，加强国际美术馆间的沟通交流，成为美术馆时代的应有之义。山东美术馆充分发掘山东齐鲁文化资源优势，在开放包容、互利互惠的框架下，精心策划了该展览。

主办方介绍，该展览旨在推介中国水墨艺术、弘扬中国精神，进一步推进中国文化与世界展开交流与对话。向世界呈现中国水墨画的笔墨意象，展现中国艺术家与国际文化的对话、交流；加强美术馆与美术机构间的合作，将中华文化的种子播撒出去，创造人类丰富多彩的文化，造福更多民众。

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