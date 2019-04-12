“习近平外交思想”主题座谈会在伦敦举行

刘晓明大使在“习近平外交思想”主题座谈会上发表主旨演讲 图片由中国驻英国大使馆提供

人民网伦敦4月12日电（记者许立群、强薇）近日，中国驻英国大使馆举办“习近平外交思想”主题座谈会。中国驻英国大使刘晓明发表了题为《领悟东方智慧，读懂中国未来》的主旨演讲，与会的英方嘉宾表示，使馆举办的座谈会有助于英各界深入了解和正确认识习近平外交思想和新时代中国外交。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里，英国社会学会荣誉副会长马丁·阿尔布劳，学者马丁·雅克，英国议会上院议员、上院国际关系委员会主席豪厄尔勋爵，议会上院议员、英中贸协主席沙逊勋爵，议会上院议员、“亚洲之家”主席格林勋爵等英国政府、议会、工商、高校、智库、媒体、中资机构和侨界代表70多人出席了当天的座谈会。

刘晓明表示，习近平外交思想是中国外交政策的“指南针”，彰显了中国同世界同舟共济、携手并进、共创人类美好未来的真诚意愿，将引领中国与世界互动沿着正确的历史方向前行。希望英国各界人士正确解读习近平外交思想，为促进中英民心相通和文明互鉴、为推动中英及世界共同发展进步贡献智慧，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

马丁·阿尔布劳在座谈会上表示，构建人类命运共同体是吸纳了西方文化的中国智慧，一味追求价值观的苟同会造成分歧，唯有追求共同的奋斗目标才能让人类求同存异。习近平外交思想的核心正是合作共赢，这也是“一带一路”倡议所秉承的理念。

斯蒂芬·佩里表示，如今的中国已是全新的面貌，中国也需要有新的外交理念来与之相配，习近平外交思想体现了中国全新的外交理念。它告诉人们如何分享、互助，并朝着共同利益一同前进。

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