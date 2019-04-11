桂从友大使出席瑞典中国商会年会

人民网斯德哥尔摩4月10日电 10日，瑞典中国商会2019年年会在斯德哥尔摩举办。中国驻瑞典大使桂从友、使馆经商处参赞韩晓东和瑞典贸易投资委员会主席俞勒娃 伯格、瑞中贸易委员会秘书长伊丽莎白以及商会会员单位代表及合作伙伴等近百人出席了大会。

桂从友首先致辞，他表示中国在瑞典企业作为双边经贸等务实领域合作的中坚力量，在瑞开展业务已有30余年，近年来发展迅速。目前，在瑞中资企业近50家，投资总额近76亿美元，在当地创造就业岗位超过1.7万个，为中瑞经贸与投资合作作出了重要贡献。瑞典中国商会自2016年12月成立以来，一直秉承和谐、诚信、发展、共赢的理念，为会员企业服务，开展了丰富多彩的活动，在瑞典当地的影响力不断提升，已成为促进中瑞务实交往的领军力量。

截止2018年12月，瑞方累计对华投资1537个项目，共计50.1亿美元。中方对瑞方累计投资达75.5亿美元，反映出中方企业对瑞方投资兴趣日趋浓厚，投资质量、领域及规模都不断提升，已从早期的一般贸易发展到今天的通讯、电信、汽车、生物医药、林纸、化工、服装设计和法律咨询等诸多领域。

桂大使还提到不久前中国全国人大审议通过了外商投资法，受到外界的普遍好评，同时也期待瑞典继续坚持自由贸易和开放发展，在欧盟发挥积极、建设性的作用，推动中欧经贸投资合作继续健康、稳定前行。

瑞中贸易委员会秘书长伊丽莎白表示在过去的一年，我们看到了更过的中国企业在瑞典崭露头角，通过共同的合作和创新更佳加深中瑞两国长久以来的商业友谊。我们非常荣幸很多成功的合作项目在持续稳定的发展，为双方来带共同的效益。我也很开心看到更多优秀的中国政府和中国企业代表来到瑞典。作为瑞典商贸行业的代表，我们不仅希望跟中方达成合作，更要拿出更多更好的项目，满足各个公司的不同需求并为他们带来更多的效益。

瑞典中国商会会长朱津川先生向来宾介绍了瑞典中国商会自2016年底成立以来的发展状况，如今瑞典中国商会的会员企业类型已覆盖金融、航空、汽车、通讯、交通、环保、医疗等多个领域。中瑞之间一直有着良好的合作基础。瑞典中国商会会员单位的不断壮大，就是中瑞双边贸易良好发展的最佳佐证。中国是世界的中国，中国的发展是世界的机遇，中国经济持续健康发展，将不断拓展与各国互利合作空间。中瑞经贸与投资合作前景也必将更加广阔。

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