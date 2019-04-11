“一路有你”摄影作品征集活动评选结果公布

由中央广播电视总台国际在线网站主办的“一路有你”摄影作品征集活动评选结果10日揭晓。来自白俄罗斯、老挝、缅甸、土耳其和中国的摄影爱好者的10幅（组）作品获得“大奖”，另有来自13个国家的摄影爱好者的100幅（组）作品获得“优胜奖”。
本次征集活动于2月28日启动，为期一个月，共收到来自“一带一路”沿线47个国家和地区的网友发来的11500余幅（组）摄影作品。同时，还收到了许多热情洋溢、温暖感人的作者感言和图片故事，作者中既有使用4种文字书写信件并为征集活动绘制“一带一路”主题画作的阿尔及利亚网友，也有深情讲述自己对中国、对中国传统文化热爱之情的俄罗斯网友，还有感谢“一带一路”项目给全家带来新生活的巴基斯坦、埃及网友等。
活动还设置了网络投票环节，邀请全球网友一起为喜爱的摄影作品投票，约有75万人次参与，投票总数达192万次。其中，《海上丝路展风采》以25万票位居榜首，获得“最佳人气奖”。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】