“一路有你”摄影作品征集活动评选结果公布

由中央广播电视总台国际在线网站主办的“一路有你”摄影作品征集活动评选结果10日揭晓。来自白俄罗斯、老挝、缅甸、土耳其和中国的摄影爱好者的10幅（组）作品获得“大奖”，另有来自13个国家的摄影爱好者的100幅（组）作品获得“优胜奖”。

本次征集活动于2月28日启动，为期一个月，共收到来自“一带一路”沿线47个国家和地区的网友发来的11500余幅（组）摄影作品。同时，还收到了许多热情洋溢、温暖感人的作者感言和图片故事，作者中既有使用4种文字书写信件并为征集活动绘制“一带一路”主题画作的阿尔及利亚网友，也有深情讲述自己对中国、对中国传统文化热爱之情的俄罗斯网友，还有感谢“一带一路”项目给全家带来新生活的巴基斯坦、埃及网友等。

活动还设置了网络投票环节，邀请全球网友一起为喜爱的摄影作品投票，约有75万人次参与，投票总数达192万次。其中，《海上丝路展风采》以25万票位居榜首，获得“最佳人气奖”。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)