这是4月4日在柬埔寨上丁省西山区拍摄的桑河二级水电站鱼道。 新华社发（薛凯文摄）

新华社柬埔寨上丁4月9日电 通讯：为鱼儿保障回家的路——中国水电工程助力柬埔寨绿色发展

新华社记者毛鹏飞

4月初的柬埔寨上丁省西山区，桑河二级水电站水库波光粼粼，水天一色。电站坝顶右岸，沿着副坝顺阶而下，一条清澈的小河在树林中蜿蜒，这就是桑河二级水电站的仿自然旁通鱼道。

鱼道依自然冲沟而建，两旁的树林郁郁葱葱。每年4月至8月、11月至12月是洄游季节，鱼群在潺潺河水中嬉戏游弋。

桑河二级水电站是柬埔寨最大的水电工程，于2018年底竣工投产，由中国华能澜沧江水电股份有限公司投资开发，是“一带一路”建设和柬能源建设重点项目。该水电站总装机容量40万千瓦，约占柬全国总发电装机容量的20%；电站大坝全长6.5公里，是亚洲最长大坝之一。

负责水电站运营的桑河二级水电有限公司副总经理燕翔对新华社记者说：“我们始终坚持‘在开发中保护、在保护中开发’的方针，高度重视电站工程建设、运营给自然和生态环境带来的影响，为柬埔寨提供绿色能源，为‘一带一路’建设提供绿色动力。”

谈及鱼道，负责鱼道施工的工程管理人员农祖观说：“我们把它做成仿自然的鱼道，融入周围的环境，就像一条原本就在这里的小河，这是鱼儿回家的路。”

这条鱼道全长约2900米，上下游最大水位差为26.5米，底宽4米至5米，每800米左右设置休息池。鱼道自2017年4月开始施工，当年底投入使用。

说起建设鱼道的初衷，水电站项目安全与环保部主任穆万鹏说，项目环评调研发现项目所在区域有34种长距离洄游鱼类，为满足这些洄游鱼类的通道需求，维持该区域鱼类多样性，项目方主动向柬政府建议增加鱼道工程。

“为了验证鱼道运行效果，项目方在鱼道投入使用后开展定期巡检观测，目前每个月巡检两次。”穆万鹏说。此外，目前项目公司正在招标，拟请专业团队开展鱼道观测科研项目。

穆万鹏说，环保工作一直是项目的重中之重，项目在大气保护、生产生活污水垃圾处理、水土保持等方面都有详细规定，鱼道建设只是其中的一部分。“我们采用地埋式成套生活污水处理设施对生活污水进行有效处理，经处理后的废水可用于绿化灌溉，进行循环利用。”

走在水电站办公生活区，绿草茵茵、移步换景，仿佛一个小公园。记者还见到在这里拍摄婚纱照的当地情侣。

上丁省环保部门负责人恩披龙对新华社记者说：“我们定期取水样送到环保部的实验室检测，结果显示水质一直很好。这个项目对环境保护非常重视，各项措施也规范得力。”

桑河二级水电站库区面积约330平方公里，它像嵌在“一带一路”上的一颗蓝宝石，为柬埔寨的经济社会发展输送源源不断的绿色能源。燕翔对新华社记者说：“实现绿色环保、企业可持续发展是桑河二级水电站的发展目标。我们要维护好桑河流域生态环境，守住蓝天沃土与绿水青山。”

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)