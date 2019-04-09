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骑骆驼穿过沙丘 星空下嬉戏 体验沙漠营地的宁静与美妙

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Nubia沙漠营地的餐桌，供私人用餐 。
Nubia沙漠营地的餐桌，供私人用餐 。
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来源：人民网-国际频道  2019年04月09日16:38

Nubia沙漠营地，位于摩洛哥的Erg Chegaga，包括早餐，午餐和晚餐。酒店还提供骑骆驼徒步旅行、当地景点参观、带导游的徒步旅行和沙滩游览活动。

沙漠营地让你可以体验到柏柏尔人的生活方式，这里的许多人仍然生活在沙漠中或附近，并仍忠于他们的传统。

柏柏尔人享受简单的生活。尽管人们在这里出人意料地看到了太阳能电池板等现代装置，但财富和舒适度仍然取决于拥有多少骆驼和山羊。没有任何东西被浪费，每件物品都有价值，每顿饭都是从零开始制作的。

这里是远离喧闹生活的世界，旨在帮助城市居民重新融入自然的生活节奏，然后以新的活力和热情回家。

在营地，你可以进行野外露营，也可以骑沙丘车或选择沙漠四轮摩托车。

摩洛哥是享用最好的柏柏尔美食的地方，塔吉锅（tagine）是种陶土锅，其在低温下慢慢烹饪的食物鲜嫩营养且保持原汁原味。

这里制作的食物都是从零开始的。如面包，首先，在火上烤大麦粒，然后在石磨中将它们磨碎，用作基础面粉，然后烤成面包。客人很快就可以坐在阳光下吃美味的温暖面包，再配上辛辣的橄榄和各种健康的沙拉。

晚上，可以围绕在篝火旁，看天空中的星星，然后在帐篷里过夜。

每个帐篷都有卫生间、水槽和热水淋浴，使用的能源来自太阳能和木材燃烧。

当风吹来时，沙漠中会有一种沉默，你只是坐在大自然中，就会感到很平和。

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(责编：燕勐、杨牧)
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