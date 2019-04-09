安哥拉卡齐古公路竣工，土路变身沥青路

人民网约翰内斯堡4月9日电（记者 万宇）安哥拉万博消息：8日，由中铁二十局集团承建的安哥拉卡齐古公路项目举行竣工典礼，安哥拉建设部部长马努埃尔·塔瓦雷斯、万博省省长乔安娜·丽娜、国家公路局局长恩里克·维克多里诺、卡齐古市市长爱迪特·里维拉等当地政府官员出席。

全长74.7公里的卡齐古公路采用南部非洲路桥标准施工，于2016年9月开工建设。该公路设计为双向两车道，沥青混凝土路面，施工线路长，管理跨度大。面对当地施工物资匮乏、网络通信困难、雨季持续时间长等施工难题，二十局积极整合优化资源和施工方案，严格履行合同约定，按期优质完成了全线贯通目标。

安哥拉建设部部长塔瓦雷斯在典礼上致辞表示，该项目的竣工通车将为当地经济发展带来更多的便利，将会更大的惠及当地民众。这条公路解决了西俩姆县3万民众的出行难题，使卡齐古至西俩姆之间的通行时间由原来的15小时缩短至1.5小时。

卡齐古—西俩姆公路位于安哥拉万博省的东南部，所在区域在农矿业发展具有很大潜力。项目建设过程中为当地人提供了700余个就业岗位，安哥拉各级官员多次到现场视察工程进展情况，并对项目现场管理、工程进度、安全质量等给予高度评价，项目先后被万博省政府授予"安全生产先进单位"、"安全文明工地"、"安全质量标准工地"、"标准化管理示范工地"等荣誉。

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