联合国儿童基金会亲善大使大卫·贝克汉姆探访上海幼儿园

人民网讯 近日，联合国儿童基金会亲善大使大卫·贝克汉姆近日访问了上海市青浦区香花桥幼儿园，与那里的孩子们进行了交流互动。这是贝克汉姆首次以联合国儿童基金会亲善大使的身份在中国进行公益探访。

访问期间，贝克汉姆与幼儿园的孩子们一起做游戏，参与了他们的课堂活动，还与一些孩子的家长进行了交谈。幼儿园大多数孩子来自流动人口的家庭，他们为了寻求更好的就业与生活机会而迁居到上海。

香花桥幼儿园是联合国儿童基金会与合作伙伴开展“游戏促进心理弹性”试点项目的两地七所幼儿园之一。该项目通过创建安全、包容、丰富的儿童友好环境，尤其通过游戏来增强3至6岁学龄前儿童的自信心，培养社会技能，加强心理弹性。

“看到孩子们如此享受玩耍和学习的机会，让我十分感动。每个孩子都有远大的梦想，获得良好的早期发展机会一定会帮助他们在未来发挥自己无限的潜能。”贝克汉姆说，“我希望中国能有更多像香花桥幼儿园这样的机构，为每个孩子提供有质量的儿童早期发展支持和服务。”

自2005年被任命为联合国儿童基金会亲善大使以来，大卫·贝克汉姆一直坚定地为全世界最弱势的儿童代言。在其担任亲善大使的14年中，贝克汉姆曾前往全球多个地方去探访当地儿童，并了解联合国儿童基金会的实地工作。2015年，他成立了“7：联合国儿童基金会大卫·贝克汉姆基金”，旨在帮助儿童，尤其是女童，实现自身强大潜能。

(责编：贾文婷、杨牧)