一座美国城市与两只大熊猫的告别

6日，位于美国西南滨海名城圣迭戈的圣迭戈动物园大熊猫馆前排起了长龙，数以千计的美国民众扶老携幼前来与他们喜爱的大熊猫说再见。

当日，该动物园为大熊猫母子“白云”和“小礼物”开启了为期3周的“告别派对”，让当地民众能最后再看看他们喜爱的大熊猫。之后这对母子就将根据中美双方的租赁协议踏上返回中国的归乡之旅。此前，“白云”的伴侣“高高”已于去年返回中国。

从1996年“白云”抵达圣迭戈时起，大熊猫在过去的23年中已经成为圣迭戈动物园的象征。在动物园与中方的合作下，受到精心呵护的“白云”一共产下了6只幼崽，成为在海外动物园最高产的大熊猫妈妈。

“这是个令人悲伤的告别时刻，但同时也是个令人骄傲的欢庆时刻。”圣迭戈动物园运营总监埃丽卡·科勒这样形容工作人员的心情。她说，悲伤是因为对多年相伴的大熊猫的不舍；骄傲来自美中两国大熊猫科研与保育人员共同的努力，促进了大熊猫繁殖与保护工作的进展。

来与大熊猫告别的人群中，既有坐着轮椅的白发老者，也有欢呼雀跃的天真儿童。

圣迭戈居民玛格丽特·施米茨带着3个孩子一起来和大熊猫告别。她告诉新华社记者，过去20多年间，她和家人经常来看大熊猫。孩子们和大熊猫一起成长，大熊猫是他们成长记忆的一部分。如今“白云”和“小礼物”马上要走了，一家人都非常不舍，对大熊猫充满牵挂。她希望有机会能去中国看看大熊猫的故乡。

圣迭戈是美国西部唯一能看到大熊猫的城市。美国目前还有3座城市的动物园能看到大熊猫，分别位于首都华盛顿、亚特兰大和孟菲斯。

圣迭戈动物园的动物养育负责人盖琳·托莫斯告诉记者，他们很珍惜与大熊猫一起度过的20多年时光，搜集了很多数据，学到了很多关于大熊猫养育和野生动物保护的重要知识。

她说，“白云”的性格很好，与饲养员相处很愉快。园方正在为“白云”母子的返乡长途旅行做积极准备，让他们适应运输设施，希望尽可能创造最好条件，让他们在长途旅行中感觉舒适。

除了到现场告别，还有大批民众在社交媒体上留言评论并分享自己的大熊猫记忆与祝福。当地媒体和许多民众都希望圣迭戈动物园能够与中国达成新的协议，让大熊猫重新回到圣迭戈。一家媒体这样写道：“圣迭戈的大门永远为大熊猫打开。”

游客特丽·理查森和丈夫专门从洛杉矶驾车数小时来到圣迭戈动物园与“白云”和“小礼物”告别。她告诉记者，非常喜欢呆萌的大熊猫，每次看到这些可爱的动物，都会受到感染，心情变得快乐而释然。她说，大熊猫是中国的友谊使者，是连接美中文化的桥梁，期待大熊猫能早日重返圣迭戈。

中国驻洛杉矶总领事张平也专程来参加圣迭戈动物园的大熊猫告别仪式。他欢迎美国朋友经常到中国去看看“白云”和“小礼物”，它们回家以后也一定会像在圣迭戈动物园一样，享受快乐和健康的生活。张平表示，在中美两国人民的共同努力下，大熊猫研究与保育工作将会取得更多成果。（高山 谭晶晶）

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