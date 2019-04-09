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通讯：“一带一路”合作为斯里兰卡铁路史开启新篇章

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这是4月5日无人机航拍的斯里兰卡南部贝利亚塔火车站。新华社记者 郭磊 摄
这是4月5日无人机航拍的斯里兰卡南部贝利亚塔火车站。新华社记者 郭磊 摄
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来源：新华网  2019年04月09日14:58

列车从山林间、大海边徐徐驶过，绿意满目、微风拂面。火车，既是斯里兰卡民众的日常出行方式，也是这个印度洋岛国的一大旅游特色。不过，斯里兰卡自1948年独立以来，一直没有一条新建铁路，直至2019年4月8日。

当天清晨，在新建成的南部铁路延长线上，随着一列特别列车从马特勒车站缓缓驶出，由中国企业承建的斯里兰卡南部铁路延长线一期项目正式通车。这个斯中在“一带一路”合作框架下的首个铁路工程，也开启了斯里兰卡铁路史的新篇章。

车站里，火车司机萨拉特钱德拉一大早就开始调试设备、清洁车窗。他对记者说，前一天他就已经在这条新铁路上试驾火车，“我十分高兴斯里兰卡迎来了新铁轨，这条铁路质量很好，火车行驶平稳”。

斯里兰卡南部铁路延长线一期全长26.75公里，连接斯南部城市马特勒和贝利亚塔，设计时速120公里。项目于2013年开工，由中国机械进出口（集团）有限公司总承建，中国进出口银行提供贷款支持。

“南部铁路是斯里兰卡1948年独立以来首条新建铁路，感谢中方为修建这条铁路提供帮助。”斯里兰卡交通运输和民航部长阿尔朱纳·拉纳通加在开通仪式上说。

火车开动，维马拉瓦蒂和上百名斯里兰卡民众一起，成为首批体验南部铁路延长线旅程的乘客，并为此兴奋不已。她说，“我经常在马特勒和贝利亚塔之间往返。以前只能坐汽车，路况还不好，一路颠簸。如今平坦快速的铁路可以让我更加舒适地往返于两地之间。”

7岁女孩戴维莎的家在南部铁路延长线一期新建的可卡那杜拉车站旁。她自小生活在这里，但之前因为交通不便很少出远门。“我想搭乘家门口的铁路去首都科伦坡和其他城市看看。”戴维莎坐在奶奶怀中，腼腆地笑着说，“中国叔叔们对我们很好，还帮忙修了门口的路。”

斯里兰卡南部铁路延长线一期建设历时6年。当地的地理特点和绵长的雨季给建设者们带来不少困难。比如，终点站贝利亚塔车站建在近10米高的地方。中方项目负责人解释，因为附近地势差异大，既有山丘、也有沼泽，铁路要尽可能建造在同一水平面上，才能保证火车稳定高速行驶，所以将车站填高是能够满足设计需求最经济合适的做法。

当地舆论认为，南部铁路项目将对斯里兰卡经济发展起到重要促进作用。随着南部铁路今后逐渐延伸到坐拥港口和机场的汉班托塔地区，斯里兰卡南部将形成陆、海、空“三位一体”的运输格局。（朱瑞卿　唐璐　郭磊）

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(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)
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