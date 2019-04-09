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泰国借“登帕侬隆山节”吸引游客

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4月5日，在泰国武里南府，当地女性打扮成仙女的样子在帕侬隆寺前跳舞。新华社记者 杨舟 摄
4月5日，在泰国武里南府，当地女性打扮成仙女的样子在帕侬隆寺前跳舞。新华社记者 杨舟 摄
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来源：新华网  2019年04月09日14:49

4月6日和7日，一年一度的“登帕侬隆山节”在泰国东北部毗邻柬埔寨的武里南府帕侬隆山举办。当地人以古装巡游展示独特的传统文化，希望能吸引更多外国游客、促进当地旅游业发展。

巡游时，武里南府官员身着古装带头前行，随后是抬着传说中神兽雕像的男性方阵。他们从神道入口进入，沿着陡峭的台阶登上山顶的古庙。头戴金冠、手持鲜花的盛装女性在神道上跳舞。

“我感到非常自豪，作为武里南的子弟，我希望让更多人了解武里南的特色、知道帕侬隆。”参与巡游表演的女大学生甘扎那说。

帕侬隆山是一座死火山，山顶建有吴哥建筑风格的神庙，名为帕侬隆寺。有资料显示，帕侬隆寺始建于公元10世纪，后长期湮没在密林中。泰国政府经过多次勘查修复，在1988年建成帕侬隆历史公园对外开放。

每年3月底或4月初的几天，当太阳升起时，站在帕侬隆寺前能透过古庙中间的15道门看到初升的太阳，这是泰国知名的日出奇观之一。

帕侬隆山脚下不远处，还有一座始建于公元10世纪的古寺——低城寺。该寺虽然规模较小，但结构精巧，且保存有精美的古代雕塑，旁边还有庞大的古代人工湖。

以传统农业为主的武里南府早年是泰国最贫困的府之一，大批青年人外出打工。近年来，经泰国政府和旅游局大力推介，武里南异军突起，成为在接待游客数量、旅游创收方面增长较快的府之一。

前来参加今年“登帕侬隆山节”的泰国旅游局副局长诺帕敦对记者说，泰国旅游局多年来一直支持武里南府举办的这项活动，一方面希望能增强当地民众的文化自信，另一方面希望吸引更多外国游客特别是中国年轻游客关注帕侬隆。

诺帕敦说，中国游客不再满足于购物和走马观花式地看景点，而更多寻求独特的文化体验，帕侬隆寺是一个非常有特点的景点，这里有着与中国和泰国其他地方不一样的文化，相信未来会成为吸引游客的新景点。

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(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)
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