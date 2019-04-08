“中意文化交流从普拉托开始”文旅交流中心落户意大利普拉托华人华侨联谊会

人民网普拉托4月8日电（记者 叶琦）4月7日下午，温州市文化广电旅游局副局长李方喜一行抵达意大利普拉托，并进行正式友好访问。他们首先视察了普拉托华人街正在筹建中的“温州都市书房”。据悉，此书房将于今年夏天正式对外开放，书籍主题以中国历史文化和温州风土人情为主，亦涉及国内前沿的经济、人文社科等内容。装修完毕后将由市图书馆提供图书万余册、期刊若干种以及业务管理系统与设备，每年定期更新书刊。

随后，李方喜一行来到普拉托华人华侨联谊会，受到黄晓龙第一常务副会长等会长团成员的热烈欢迎。在座谈会上，李方喜表示，来到意大利的“温州城”，感受到了温州人的热情。意大利普拉托是温州人口聚集的城市，也是温州元素最深厚的城市，所以成为他们此行出访的首选站，希望普拉托成为中意文化交流先行示范城市，在文化、旅游交流方面打造“温州模式”。“普拉托温州文旅交流中心”是温州设在意大利的首个交流中心，期望普拉托华人华侨联谊会承担起文化交流的使命，帮助宣传优秀的传统文化，展示温州文化的同时，团结生活在意大利的温州人，团结周边旅游文化城市，多提供文化旅游方面的信息。

李方喜还表示，普拉托市政府和温州市政府签订了关于建立“温州都市书房”协议，目前这是中国建立在国外的第一家书房。温州人不仅善于经商，温州这座城市也是个爱读书的城市，应发挥好民间优势，在世界面前展现温州人新的文化形象。李方喜一行非常感谢意大利普拉托华人华侨联谊会在这方面所做出的积极贡献。

《欧华联合时报》社社长吴敏谈到，做为此次“温州都市书房”的牵线人，他非常自豪书房从温州走向全国，再走向国外，第一家书房在普拉托的建立，对温州人，特别是生活在意大利的温州人产生巨大而深远的影响。

在所有来宾的见证下，举行了隆重的授牌仪式，温州市文化广电旅游局李方喜副局长授予意大利普拉托华人华侨联谊会“文旅交流中心”的牌匾。

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