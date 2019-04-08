中医学知识讲座在墨西哥深受欢迎

人民网墨西哥城4月6日电 （记者 刘旭霞）4月6日，中国国家中医药管理局传统医药国际交流中心常务副主任厉将斌博士在墨西哥城孔子学院为当地民众带来一场生动的中医学知识讲座，现场近百名观众对中医的神奇魅力表示赞叹。

厉将斌从神农尝百草和扁鹊三兄弟的故事说起，介绍了中医理论的形成、中医药在对抗非典、甲流等重大疫情中的作用以及中医药的国际化进程，并且还亲身向现场近百名观众展示了“八段锦”等中医药养生保健功法。

目前，在西班牙、德国、日本、俄罗斯、拉丁美洲等一些国家，草药的使用都在为保证健康作出贡献。“墨西哥文化强调人来自于自然并与自然界完全相通。中医也同样如此，根据不同的性质将草药分类从而与人体的不同疾病相对应，并与人体紧密联系起来。”厉将斌表示。

墨西哥观众弗朗西斯科·冈萨雷斯作为一名中国文化的爱好者，对中医也尤为推崇。他对记者表示，近几十年内，他在墨西哥不断向不同的中国老师学习中医、武术、太极等中国传统文化。墨西哥阿兹特克文明和玛雅文明也早有使用草药的传统，而丰富的中国文化，尤其是崇尚自然的中医为墨西哥文化不断注入活力并为墨西哥民众广为传颂。

据介绍，2010年11月，中医针灸入选联合国教科文组织人类非物质遗产代表作名录。2011年5月，《黄帝内经》和《本草纲目》入选世界记忆名录。截止到2018年，中医药已传播到183个国家和地区，103个世界卫生组织会员国认可使用针灸，30多个国家和地区开办了数百所中医药院校。

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