卢森堡至成都中欧班列首趟列车开通

人民网卢森堡4月5日电 （记者 任彦）4月4日下午，卢森堡国家铁路多式联运公司迪德朗日铁路场站入口处，一面鲜艳的五星红旗迎风招展，一列用鲜花装饰并悬挂中卢两国国旗的火车整装待发。这是卢森堡至成都中欧班列首发班列，也是中卢两国共建“一带一路”的新成果。

卢森堡副首相兼司法大臣布拉兹、正在卢森堡访问的四川省省长尹力、成都市副市长刘筱柳以及中国驻卢森堡使馆临时代办尚静等出席班列首发仪式。当中卢两国嘉宾共同为班列剪彩时，现场响起了热烈的掌声。

布拉兹在致辞中表示，“卢森堡拥有先进的工业技术以及高附加值产品，我们一直在拓展更为便捷的出口渠道，现在开通卢森堡至成都中欧班列无疑为我们扩大出口提供了一个非常好的机会。”

迪德朗日铁路场站战略发展部主任芭芭拉·谢瓦利尔对人民网记者说，卢森堡地理位置独特，是欧洲重要物流中心之一，在2016年世界银行全球物流排名榜上位居第二。迪德朗日铁路场站位于欧洲南北和东西两大交通运输大动脉的中心位置，从这里发车可在一天内到达欧洲80%的工业中心以及北海、波罗的海和南欧的主要港口。

“卢森堡至成都中欧班列首发班列现在启程。”尹力宣布之后，清脆的汽笛声响起，火车启动，隆隆向成都青白江国际铁路港驶去。据谢瓦利尔介绍，这一班列共装载41个集装箱，主要货物为机电产品、食品和医疗器械等欧洲国家产品。班列将途经德国、波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国，由新疆阿拉山口口岸入境，预计在15天后抵达目的地。

“卢森堡至成都中欧班列正式开通，标志着又一条‘蓉欧快铁’线路的诞生，是中卢两国在铁路运输合作上的全新起点，也是中卢双方合作推进“一带一路”建设的新成果。”成都市副市长刘筱柳在接受人民网记者采访时表示，从成都开出的中欧班列在2013年有31列，到2018年累计开行1595列，贯连欧亚大陆主要节点城市，成为中欧贸易大通道。

据不完全统计，自2011 年3月19日首列中欧班列即重庆至德国杜伊斯堡直达班列开通以来，中欧班列累计开行数量已达1.4万列，这还不包括中国到中亚地区的班列。中欧班列在运输时间上只有海运的四分之一，在价格上只有空运的五分之一，比公路运输安全性好且绿色环保。中欧班列成为连接中国与欧洲国家的重要纽带。

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