华为将专注打造产业和商业生态助力南非数字化转型

人民网约翰内斯堡4月4日电 （记者 李滢嫣）由华为（南非）举办的生态联接大会4月4日在南非约翰内斯堡召开。作为南非最大的ICT盛会之一，本次活动吸引了包括政府官员、商界领袖、知名数字解决方案经销商以及金融、交通和能源等行业的知名企业代表等供1000多人参加。与会者就加强合作构建可持续的ICT产业和商业生态、推动国家数字化进程达成一致，呼吁该国各行各业积极进行数字化转型，拥抱第四次工业革命。

华为（南非）企业业务负责人杜敏在会上表示，华为将专注于打造数字化转型所需的产业和商业生态，通过与各行各业的联合创新提供最符合本地需求的、最具竞争力的数字化应用与服务，将携手南非业界客户和伙伴共同打造数字南非的平台和基座，共建南非数字经济，助力南非数字化转型。在此过程中，华为将与生态伙伴充分共享利益，以实现合作共赢、共同成长。

多家本地最主流的ICT渠道商在会上分享与华为合作的成功案例。南非最大的ICT产品服务经销商之一Pinnacle首席执行官Tim Humphreys Davies说，很高兴能将华为处于业界领先的产品介绍给消费者，Pinnacle将利用自身在市场、物流和售后等方面的实力，助力伙伴发展。

活动期间，华为（南非）还发布了存储、数据中心、无线网络和视频监控等产品和解决方案并为本地最佳合作伙伴颁奖。

华为于1998年进入南非市场，一直致力于为当地客户提供端到端通信解决方案，为南非的政府、高校、港口和邮政系统等提供了数字化解决方案。2016年和2017年，华为连续两年被第三方机构评为南非“最佳雇主”。华为在南非积极贯彻开放合作、重视基础研究的理念，通过设立ICT实验室、提供科研经费和奖学金、开设信息与网络技术学院等方式与南非众多知名大学展开合作。华为还紧密结合自身技术能力积极履行企业社会责任消除数字鸿沟，通过建设ICT培训中心和资助优秀ICT相关专业学生赴华学习实践等方式夯实南非发展所需的技术人才基础。

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