中国维和官兵获联非达团高度评价

人民网喀土穆4月5日电（记者 苏航）联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）副司令亨利日前高度评价中国工兵分队和直升机分队为苏丹达尔富尔维和所作贡献，称赞中国两支分队官兵是目前联非达团各分队中最优秀、最值得信赖的军事力量。

中国驻苏丹大使马新民1日前往北达尔富尔州首府法希尔拜会了亨利。亨利对中国政府派遣维和部队参加联非达团履行维和任务深表感谢，并高度评价中国工兵分队和直升机分队的出色工作。

亨利说，中国两支分队官兵不仅承担营区建设、道路修建、物资运输等维和任务，还积极传播中国文化，并为当地社区做好事，深受各国维和官兵、当地政府和民众的欢迎，为实现达区和平、促进社会稳定发挥了重要作用。联非达团愿与中方加强协调与配合，共同推进联非达团顺利撤出，促进达区安全与稳定。

马新民大使表示，中国作为联非达团的重要出兵国，自2007年该任务区组建以来，已向达区派驻15批工兵分队和2批直升机分队，人数多达4400余人，出色完成各项维和任务，为达区的和平稳定和重建作出了重要贡献。中国将一如既往地投身联合国维和事业，为维护国际和平稳定作出更大贡献。

会后，马新民大使前往我维和部队官兵驻地进行慰问，与战士们亲切交谈，分别检阅了工兵和直升机分队，观摩了军事科目演示，观看了维和官兵篮球比赛和文艺演出，并与分队领导分别进行了座谈。

慰问期间，马大使向全体维和官兵发表题为“坚守维和职责，不辱光荣使命”的讲话，高度评价中国参与联非达团维和行动的实践，表示中国参与联合国维和行动是大国担当和大国外交的现实体现，也是中国军事力量走出去的重要措施和实践，中国是联非达团重要出兵国，大家作为第十五批维和工兵分队和第二批维和直升机分队的成员，不畏艰险、无私奉献，传承了我军的光荣历史传统和优秀基因，发扬了“特别能吃苦，特别能战斗”的作风，展示中国军人的精神风貌和使命担当，出色地完成了联非达团交给的各项维和任务，为达区和平稳定和重建作出了重要贡献。

马大使勉励维和官兵保重好身体和安全，履行好维和使命，练好军事本领，树好军人形象，为维护国际和平与安全，促进中苏人民友谊再立新功。

各位官兵深受鼓舞，纷纷表示将不辜负祖国和人民的重托，继承和发扬我军的优良传统和顽强作风，不辱使命，坚决完成各项维和任务，为党旗、军旗和祖国人民增辉。

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