中国驻蒙古国大使馆举行清明节爱国主题教育活动

4月5日，邢海明大使率驻蒙使馆外交官和华人华侨代表前往乌兰巴托郊区公墓，为牺牲在蒙古的援蒙工人及驻蒙使馆前政务参赞毛家义同志扫墓。

人民网乌兰巴托4月5日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使馆5日举行清明节爱国主题教育活动。邢海明大使率驻蒙使馆外交官、在蒙中资企业和旅蒙华侨代表，前往乌兰巴托郊区公墓，为牺牲在蒙古的援蒙工人及驻蒙使馆前政务参赞毛家义同志扫墓，举行清明节爱国主题教育活动。

邢海明大使一行清扫墓碑，敬献花圈，向长眠于蒙古的前辈们、同胞们深深地鞠躬，表达深切的悼念和崇高的敬意。

邢大使介绍了援蒙工人和毛家义同志的事迹。他表示，在无数先辈不断艰苦努力下，祖国建设取得了伟大成就，中蒙关系取得了长足发展，曾为此付出过热血、青春、乃至生命的先辈们美好的心愿正在变成现实。今天我们来此寄托哀思，缅怀先人，既是向扎根蒙古，将生命奉献给中蒙友好事业的先辈们致敬，也是时刻提醒自己以先辈为榜样，发扬爱国主义精神，牢记“忠诚、使命、奉献”的外交人员价值观，履行好我们的职责。

邢大使说，我们要在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，继承和发扬前辈的光荣传统，胸怀祖国，胸怀人民，坚定理想信念，筑牢思想根基，不断提高能力素质，用实际行动为中华民族伟大复兴和中蒙关系的发展做出自己应有的贡献。

参加活动的同志们感受到此次活动内涵深刻，极富教育意义。大家纷纷表示一定要向先烈学习，以高度的责任感做好各项工作，不负祖国和人民的重托。

上世纪60年代，数万名中国工人先后来到蒙古，他们克服了极端严寒等不利条件，为蒙古援建了和平桥、百货大楼等众多蒙古地标性建筑，为推动中蒙关系发展，深化中蒙友谊作出了重要贡献，部分援蒙工人为援建事业献出了宝贵的生命。

毛家义,生于1936年，职业外交官，多次在驻蒙古使馆常驻。1993年任驻蒙古使馆政务参赞期间，为准备重大外交活动，不幸牺牲在工作岗位上，时年57岁。

(责编：崔越、杨牧)