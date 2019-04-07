“黔之华彩 绽放世界”推介活动在阿根廷举行

人民网布宜诺斯艾利斯4月5日电 （记者张卫中）“黔之华彩 绽放世界”推介活动今天在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市博尔赫斯文化中心举行。中国驻阿根廷大使邹肖力夫人宁懿及阿根廷文化和旅游界官员及媒体等300人出席。开幕式后，推介展会将向阿根廷公众开放。

中共贵州省委常委、宣传部部长慕德贵向来宾介绍了贵州近几年快速发展进程。贵州拥有丰富的自然和人文资源，正以开放姿态迎接八方来客。他说，贵州作为中国的西部省份，与阿根廷相隔遥远，但浩瀚的太平洋并没有阻止双方交流的进程。2017年，贵州与阿根廷胡胡伊省结为友好省份，双边经贸和文化交流活动不断。双方经济互补性强，2018年贵州与阿贸易达到6719万美元。贵州真诚期望双边合作互惠互利。将通过资源共享，进一步开拓旅游和经贸合作。

圣胡安旅游和文化局局长格林斯光潘表示，贵州与圣胡安省的文化特征差异，相互吸引，只有在不断的了解中才能将丰富的文化魅力更多展现出来。丘部特省旅游和文化局长加西亚表示，帕塔哥尼亚地区与中国贵州省有着地貌上的相同特征，丘部特25%的土地处于自然生态保护状态，愿在保护资源，合理开发旅游资源方面与贵州省共同探讨未来合作。

推介会上，贵州丰富和奇特的自然旅游资源和独特的人文景观引起观众深厚兴趣，人们驻足贵州侗绣、蜡染、银饰非物质文化遗产展台，人们还欣赏了贵州名茶的茶艺表演。获赠贵州正安吉他的阿根廷乐手现场演奏了《茉莉花》和阿根廷名曲《欢乐探戈》。推介会现场，贵州省旅游局还与圣胡安省旅游局还签订了旅游资源合作协议。（完）

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