圣迭戈市民含泪欢送大熊猫

人民网洛杉矶4月6日电（记者王如君）6日上午，美国加利福尼亚圣迭戈动物园欢声笑语一片，为期3周欢送两只大熊猫返回中国的特别活动拉开了序幕。圣迭戈动物园首席运营官肖恩·狄克逊表示，“看着大熊猫离开我们感到十分伤心，但这也是应该庆祝的时候，因为它们将荣归故里。”

按照与中国政府签署的保护租借协议，27岁的雌性大熊猫“白云”及其6岁的儿子“小礼物”将于4月底返回中国。去年10月，该园的雄性大熊猫“高高”已被送还中国。“圣迭戈动物园很荣幸地被中国保护专家选中，与其合作发展一种物种保护新模式。我们一起开启的大熊猫项目充分显示了双方合作十分重要。我们十分感谢中方租借大熊猫，让我们有机会在保护大熊猫方面起到重要作用。”圣迭戈动物园总裁兼首席执行官道格拉斯·迈尔斯如是说。

“白云”于1996年入住圣迭戈动物园，一直是该园的”镇园之宝“，人们来到圣迭戈动物园，不能不看大熊猫。“白云”不只惹眼，而且还多产。到美国后，“白云”总共产下了6个子女，分别为“华美”、“美生”、“苏琳”、“珍珍”、“云子”和“小礼物”，其中华美的父亲是大猫熊石石，而其余四个子女的父亲都是大猫熊高高。20多年来，“白云”是无游客眼中的明星，更是促进中美友谊的使者。6日上午，圣迭戈动物园职员、中国驻洛杉矶总领事张平、当地社会名流以及中小学的孩子们来到大熊猫馆为“白云”和“小礼物”送行。许多人买上平安钟，选一张吉祥签含着眼泪挂到友谊墙上，给两个宝贝送上衷心祝福。一直到4月27日之前，大熊猫馆继续向公众开放，动物园还将举行一系列活动，欢送大熊猫返回中国。

圣地亚哥动物园是世界闻名的一流大型动物园，始建于1916年，现园内有3700多个来自世界各地珍稀和濒危动物，650个种类。目前在美国，华盛顿的史密森尼国家动物园、亚特兰大动物园和孟菲斯动物园仍有大熊猫。

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