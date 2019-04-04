中国驻朝鲜大使馆祭奠志愿军先烈

人民网平壤4月4日电 （记者 莽九晨）4月4日清明节前夕，中国驻朝鲜大使馆在平壤举行向友谊塔敬献花圈活动，深切缅怀中国人民志愿军先烈。中国驻朝鲜大使李进军率全体馆员，朝鲜城市经营省副相崔成哲、对外文化联络委员会副委员长兼朝中友协委员长朴京日等朝方有关部门代表，正在朝鲜访问的中国人民志愿军烈士褒扬工作代表团、湖南省祭扫志愿军烈士代表团，在朝志愿军烈士纪念设施保护管理工作组，旅朝华侨、在朝中资机构及媒体、留学生代表等参加。

参加祭扫的中朝双方人员肃立塔前，朝鲜礼兵在塔基四周持枪护卫，朝鲜人民军军乐队整齐列队。相关单位敬献的10余个花圈在塔基下一字排开，红色缎带上“中国人民志愿军烈士永垂不朽”的金色字样熠熠生辉。

上午9时许，在朝鲜人民军军乐队庄严演奏的献花曲中，中朝双方代表缓步将花圈抬至友谊塔塔基上，李进军、崔成哲登上塔基，仔细整理花圈缎带。随后，全体人员鞠躬默哀，向英勇的中国人民志愿军先烈们致以最崇高的敬意，表达最深切的哀思。

仪式结束后，李进军与崔成哲等一同步入塔室，仔细翻阅中国人民志愿军烈士名录，瞻仰室内主题壁画，认真聆听朝方讲解员介绍志愿军战士与朝鲜军民并肩浴血奋战的可歌可泣的光辉历史。双方高度评价中国人民志愿军先烈们立下的不朽功勋，表示将永远铭记历史、继承传统，按照中朝两国最高领导人达成的重要共识，将在朝中国人民志愿军烈士纪念设施维护好、修缮好、管理好，将中朝传统友谊继承好、巩固好、发展好，推动中朝友好关系在新时期持续健康稳定发展。

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