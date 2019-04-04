比亚迪美国工厂第300辆电动巴士下线

人民网洛杉矶4月3日电（记者 王如君）中国比亚迪公司3日在美国加利福尼亚州兰开斯特市的工厂举行隆重仪式，热烈庆祝该厂生产的第300辆电动大巴下线。

比亚迪兰开斯工厂生产的第300辆巴士是一辆长达35英尺的比亚迪K9S型电动巴士。这是为路易斯安那州巴吞鲁日首府交通系统（CATS）生产的三辆巴士中的一辆。比亚迪北美运营副总裁段岳峰说：“我们对在美国生产出的第300辆巴士感到无比自豪。我们每一位员工都满怀激情，正在为北美乃至全世界创造更加清洁的环境而不懈努力。”兰开斯特市长雷克斯·帕里斯盛赞“这一里程碑事件”。他说，比亚迪已为当地提供了数百个薪资不错的就业岗位。随着工厂产能扩大，客户稳步增加，电动卡车、电动叉车乃至云轨等新产品推出，未来将有更多机遇。来自美国和中国的职员同心协力正在创造奇迹，改变世界。

在比亚迪兰开斯特工厂第300辆电动巴士下线的同时，加州羚羊谷交通局(AVTA）宣布，旗下运营的比亚迪电动巴士5月初将突破100万英里里程，这对比亚迪及其客户来说，无疑是喜上加喜。

比亚迪于2013年在兰开斯特建厂，短短六年内不断扩大成长为北美最大的电动巴士制造商，目前拥有750多名员工，每年可生产1500多辆电动巴士。比亚迪在北美的投资总额超过2.5亿美元，产品行销美国13个州和加拿大4个省。

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