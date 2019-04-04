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比亚迪美国工厂第300辆电动巴士下线

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中国比亚迪公司在美国加利福尼亚州兰开斯特市的工厂举行隆重仪式（温京平 摄）
中国比亚迪公司在美国加利福尼亚州兰开斯特市的工厂举行隆重仪式（温京平 摄）
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来源：人民网-国际频道  2019年04月04日15:34

人民网洛杉矶4月3日电（记者 王如君）中国比亚迪公司3日在美国加利福尼亚州兰开斯特市的工厂举行隆重仪式，热烈庆祝该厂生产的第300辆电动大巴下线。

比亚迪兰开斯工厂生产的第300辆巴士是一辆长达35英尺的比亚迪K9S型电动巴士。这是为路易斯安那州巴吞鲁日首府交通系统（CATS）生产的三辆巴士中的一辆。比亚迪北美运营副总裁段岳峰说：“我们对在美国生产出的第300辆巴士感到无比自豪。我们每一位员工都满怀激情，正在为北美乃至全世界创造更加清洁的环境而不懈努力。”兰开斯特市长雷克斯·帕里斯盛赞“这一里程碑事件”。他说，比亚迪已为当地提供了数百个薪资不错的就业岗位。随着工厂产能扩大，客户稳步增加，电动卡车、电动叉车乃至云轨等新产品推出，未来将有更多机遇。来自美国和中国的职员同心协力正在创造奇迹，改变世界。

在比亚迪兰开斯特工厂第300辆电动巴士下线的同时，加州羚羊谷交通局(AVTA）宣布，旗下运营的比亚迪电动巴士5月初将突破100万英里里程，这对比亚迪及其客户来说，无疑是喜上加喜。

比亚迪于2013年在兰开斯特建厂，短短六年内不断扩大成长为北美最大的电动巴士制造商，目前拥有750多名员工，每年可生产1500多辆电动巴士。比亚迪在北美的投资总额超过2.5亿美元，产品行销美国13个州和加拿大4个省。

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(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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