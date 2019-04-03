《习近平讲故事（少年版）》亮相博洛尼亚国际儿童书展

人民网博洛尼亚4月3日电（记者 叶琦）当地时间4月2日下午，《习近平讲故事（少年版）》意大利语版在第56届博洛尼亚国际书展首发，迈出了这本书走向世界的第一步。“读《习近平讲故事（少年版）》，你能感受到一位国家领导人、一位长者对当代青少年的殷切期望。”中国驻米兰总领馆副总领事张洪在《习近平讲故事（少年版）》意大利语版的首发仪式上如是说。

当天下午，第56届博洛尼亚国际儿童书展的中国展台非常热闹，由中国少年儿童新闻出版总社与博洛尼亚大学出版社联合主办、博洛尼亚大学孔子学院承办的“对话·成长——《习近平讲故事》（少年版）海外出版论坛”在这里拉开帷幕。

《习近平讲故事（少年版）》意大利语版在此隆重推出，受到意大利、乃至国际童书出版届的关注。

意大利博洛尼亚大学校长代表安东尼奥·菲奥里教授表示，这是一个各国间政治、经济、文化交流更加频繁的重要时代，习近平主席访意之后，中意双边关系也进入了新的发展时期。

安东尼奥·菲奥里教授说，希望《习近平讲故事（少年版）》能够帮助意大利青少年更全面了解中国，在未来更好地与中国展开交流、合作。

中国国家新闻出版署副局长李宏葵祝贺中国少年儿童新闻出版总社和博洛尼亚大学出版社两家出版社再次强强合作、推出重量级新书，他说，“《习近平讲故事（少年版）》用生动的故事讲述深刻的道理，以一种娓娓道来的叙述方式，传达出一种积极向上的正能量，非常适合各国青少年阅读。”

《习近平讲故事（少年版）》意大利语版的推出只是一个开端，未来其他语种的版本将会陆续与世界各地的小读者见面。国际儿童读物联盟主席张明舟说，“我相信各国小读者都会从《习近平讲故事（少年版）》里汲取营养，了解中国的历史文化，中国的改革发展等。”

意大利博洛尼亚大学汉学家萨碧娜教授、尼泊尔当代出版社社长凯兰·高塔姆、比利时著名作家瓦利·德·邓肯在论坛上高度评价了《习近平讲故事（少年版）》一书，认为此书从个人与社会、个人与国家、个人与世界三个维度出发，探讨个人价值与集体价值、小我与大我的关系，这样的探讨是超越民族与国界的。

博洛尼亚大学孔子学院的学生在论坛上以视频的形式分享了他们对于《习近平讲故事（少年版）》意大利语版的试读体验。他们都觉得，这本书不但能让他们读到像“精忠报国”这样的中国传统文化故事，还能读到有着“人间大爱”的中国当代老师们的故事，内容丰富，让人感动。

中国驻意大利大使馆教育参赞罗平说，“《习近平讲故事（少年版）》正是这样一本能让国外读者迅速了解中国的书。”

本次活动由中少总社社长孙柱主持。

在论坛的最后，中少社和博洛尼亚大学出版社还向博洛尼亚金德学校赠送了《习近平讲故事》（少年版）的中文与意大利语版本图书，博洛尼亚金德学校校长费德里卡·玛丽安蒂表示，“这本书感情真挚、意义深厚，我会饱含热情地向我们的学生推荐这本书。我相信这一切都会加深学生们对不同文化的理解，并且让他们学会尊重其他国家的文明。”

作为全球最具影响力和权威性的儿童书展，2019年的第56届博洛尼亚国际儿童书展吸引了来自超过80个国家的1442家参展商参展，童书界的最重要奖项——国际安徒生奖也会在书展期间颁发。

据悉，本次参展的中国代表团由来自北京、上海、浙江等省市的45家出版单位的90位出版代表组成，展台面积为320平方米，展览展示近年来优秀儿童图书约1154种、2026册，其中外文图书占比45%。

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