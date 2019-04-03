不畏艰险续写"青云之志" 中国环球飞行第一人再飞环球

人民网讯 当地时间4月2日上午9点15分，一架白色蓝条纹的小型飞机从芝加哥南郊机场缓缓起飞，升入蓝天。驾驶这架飞机的飞行员是被称为“中国环球飞行第一人”的张博。2016年8月17日，他曾经驾驶TBM700单引擎涡轮螺旋桨飞机，从北京首都国际机场出发，从西向东，一路上途经23个国家44个起降点，并在2016年9月24日降落北京首都国际机场。张博在49天内共飞行了40818公里，成功地完成了中国首次环球飞行。中国人的这一壮举，受到国内外极大瞩目。

当天这次芝加哥起始的飞行，是张博第二次的环球之旅，他将在两个月时间内从芝加哥出发再飞回芝加哥。在起飞前，张博接受了媒体的采访。作为首届丝绸之路国际文博会宣传大使的张博，他第一次环球飞行是为了推介“一带一路”。那么他第二次的环球飞行主题和目的是什么呢？他说，这次飞行主要是为今年4月26日到28日在杭州云栖小镇举办的“2050科技青年团聚大会”造势。张博说，他将会在“2015大会”召开的三天时间里，围绕杭州云栖小镇上空盘旋。值得一提的是，张博本人也是“2050大会”的志愿者之一。

谈到为什么要再次环球飞行时，张博说：“我对航空极其热爱，而环球飞行也是每个飞行爱好者的终极梦想。”通过环球飞行，张博想要告诉青年人，飞行并不神秘，也不困难。像面对任何事情一样，只要有理想、有愿望，并且坚持不懈，自己的愿望就能够实现。驾驶飞机升空甚至环球航行，对普通中国人来说，都不会很遥远，是可以做到的。同时，他也希望通过环球飞行壮举，为中国通用航空事业的大力发展造声势。当被问到为什么选择芝加哥作为起终点时，张博回答道：“我来美国后，学习、生活、工作一直在这里，对芝加哥很有感情。”

这次张博驾驶的飞机是双引擎螺旋桨活塞式小型飞机“钻石DA42”。相比第一次而言，飞行难度增加，挑战更为严峻。张博说，此次飞行计划中，飞机将会飞得低、飞得慢、飞得近，受天气等因素影响也更大。为了应对极端和极寒天气挑战，还要准备冷水救生服和冷水救生艇等设备。“比如飞越格陵兰岛时，由于没有暖气，机舱内温度将会降至零下50摄氏度，持续四天。而地面温度是零下20摄氏度左右，一旦掉下去，人只能存活4分钟，有了冷水救生服可以坚持30分钟，只要在30分钟内爬入冷水救生艇就能坚持6个小时，直到等到救援。”

此外，飞机上没有卫生间，这就要求张博在飞行前后十几个小时内不能吃喝。虽然困难重重，但张博对胜利完成这次环球飞行非常自信。他表示，已经做好了准备，有足够的信心，也有充分的技术能力来实现这次预定的飞行任务。

张博将经过北极圈、加拿大、格陵兰岛、冰岛，随后飞入欧洲大陆，沿着丝绸之路飞越土耳其、哈萨克斯坦后，飞入祖国境内到达杭州，之后再经加拿大飞到美国，完成此次环球飞行。

参加会见张博一行的中国驻芝加哥副总领事刘军表示，虽然他只开了一架小飞机，但这是一次“伟大的环球飞行”。（张大卫）

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