贵州文化和旅游推广活动在英举行

人民网伦敦4月2日电（记者 强薇）3月31日和4月1日，由贵州省人民政府主办，贵州省文化和旅游厅、贵州省商务厅、贵州省投资促进局承办的贵州文化和旅游推广活动在英国诺丁汉和伦敦两地举行。

英国是贵州省重要的入境旅游客源市场，去年在伦敦举行的“贵州全球推介活动——走进英国”推介会取得了良好效果。为了进一步加强英国民众对贵州文化和旅游的关注，今年贵州省再次在英国举行推介活动。

据主办方介绍，在文旅融合的大背景下，今年的推介活动突显出“以文促旅，以旅兴文”的特点，通过“文艺演出、非遗展示、旅游推介”三位一体的推广方式发挥文旅融合叠加效应，最终让推介会现场的英国民众得到双重体验——感受贵州青山绿水，感受多彩文化大餐。

在推介活动上，非遗传承人现场展示了贵州非物质文化遗产项目银饰、马尾绣、蜡染等，吸引了许多英国观众驻足观看；侗族大歌、木叶芦笙演奏、布依族舞蹈、苗族歌舞等节目，展示出贵州丰富多彩的民族文化，也让现场的英国观众啧啧称奇。

中国驻英国大使馆公使陈雯在参加推介活动时表示，贵州与英国在文旅方面有着天然的共通之处与不解之缘，二者都有着丰富的旅游资源、都有着丰富多元的文化、都对加强人文交流充满热情。她表示，希望贵州在中英文旅交流合作中发挥独特作用。

贵州省副省长卢雍政表示，这些年，中英关系“黄金时代”快速发展，双方高层交往频繁，务实合作成绩斐然，人文交流亮点纷呈。今天的贵州正日益成为投资的宝地、旅游的胜地、生态的绿地、开放的高地。“我们诚挚邀请更多的英国朋友相约山地公园省，体验多彩贵州风。我们热忱欢迎相关领域人士和更多的企业家朋友们走进贵州，深入挖掘合作潜力，不断拓宽合作领域，推动双方合作不断迈上新台阶、开创新境界。”卢雍政说。

伦敦金融城市长倡议中国组负责人、英国董事学会金融城副主席约翰·麦克莱恩在致辞中表示：“英国诗人约翰·多恩曾写道‘人并不是一座孤岛’。人们需要彼此联结，在英国面临‘脱欧’不确定性之时，将眼光放开，看到与中国合作的前景是非常重要的。”

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