中韩启动第六批在韩中国志愿军烈士遗骸装殓工作

人民网仁川4月1日电（夏雪、李美玉）4月1日上午，中韩双方在韩国仁川市启动第六批在韩中国人民志愿军烈士遗骸装殓工作。

退役军人事务部褒扬纪念司副司长李桂广、中国驻韩使馆国防武官杜农一等中方代表出席仪式，并在现场举行了简短而庄重的悼念活动。

据介绍，韩方于2018年3月至11月在韩国境内共发掘出10具中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物。根据双方磋商达成的共识，装殓仪式结束后，中韩双方将于4月3日上午在韩国仁川国际机场共同举行第六批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式。

中韩双方遵循人道主义原则，本着友好协商、务实合作的精神，从2014年至2018年已连续5年成功交接589位在韩中国人民志愿军烈士遗骸，今年是按照中韩双方达成的共识实施的第六次交接。

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