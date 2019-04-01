人民网曼谷4月1日电（记者 孙广勇）泰国国家旅游局举办的“骑行泰国 感受二线城市”活动3月31日在东部夜功府拉开序幕，该系列活动计划每月举办一次，让来自世界各地的自行车爱好者，在泰国的55个二线城市骑行自行车，参观各地风景、感受泰国文化。

泰国政府十分注重发展地方基层经济。在发展基层地区经济上，旅游业被泰国政府寄予厚望，希望通过建设基础设施、发展乡村旅游、开发特色产品等，吸引游客到基层体验传统生活方式、购买当地特色产品，增加基层民众收入，减少经济发展差距。

泰国国家旅游局制定了促进基层地区旅游发展的政策和措施。除了曼谷、清迈、帕塔亚等著名旅游地外，正在推动游客到55个二线城市旅游，包括素可泰、南邦、达叻、夜功、沙敦等地，因为这里既有自然风光、又有传统民俗等游客喜欢的因素，以使旅游业惠及更多的地区和民众，带动整体经济发展。

骑自行车旅游作为一种外出游玩方式，既可锻炼身体，又能从容欣赏路两边景色，或在山林小憩，或于古迹驻足，轻松悠闲，越来越受到游客欢迎。

在3月31日的启动仪式上，来自泰国和其他国家的近两百位自行车骑手骑行几十公里，参观了夜功府的主要旅游景点，近距离感受当地文化。从15岁的孩子，到72岁的老人，这群自行车爱好者来自各行各业，他们对自然的热爱令人感动。骑行中，既有平坦宽阔的公路，也有羊肠崎岖的小路，不同的路线有不同的风景、不同的感受，不仅欣赏了沿线风光、体验了不同文化，还加深了彼此之间的友谊。

在这55个二线城市中，既有著名历史古迹和风景名胜区，还有热带雨林、俊秀青山等自然景观，是游客亲近自然追求健康的好地方，对于各国游客具有特别的吸引力。来自夜功府的披瓦告诉记者，骑自行车旅游可以结交朋友、锻炼身体，可以亲近大自然，追求一种更有利于身心健康、愉悦心情的生活。

参加此次骑行的还有来自中国的游客，来自福建的符先生对记者表示：骑自行车游览泰国，不仅可以参观历史古迹，还可以走向乡村，深度体验传统生活。

泰国国家旅游局局长育塔萨对记者说：“泰国政府一直对中国游客十分重视，中国连续七年是泰国第一大旅游客源国。近年来，赴泰中国游客自由行的占比不断上升，目前达68%。在二线城市，旅游配套设施正在不断完善，我们尤其要做好在新的旅游景点对中国游客的服务，保障旅游安全、维护合法权益。欢迎更多中国游客深度体验泰国。”

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