拉美首届HSK留学展在墨西哥举办

人民网墨西哥城3月30日电 （记者 刘旭霞） 3月30日, 拉美首届HSK留学展在墨西哥国立自治大学（墨国大）国家语言、语言学及翻译学院举行，北京大学、清华大学、人民大学和复旦大学等十一所国内高等院校参与了本次展会，数百名墨西哥学生踊跃参与并与招生老师进行互动。

墨国大国家语言、语言学及翻译学院主任卡门在开幕式致辞中表示，随着中国经济在21世纪的迅猛发展，全世界学习中文的热情不断高涨，墨国大国际语言学与翻译学院作为HSK考点，每年的考试人数不断增长，十五年来共参加汉语水平考试的人数已达4494人。墨国大已将汉语作为一个选修课程纳入到了翻译学的本科专业。通过本次展览，墨西哥学生将有更强的学习中文的动力，希望他们能学好汉语，并为中墨之间的友谊作出贡献。

本次HSK留学展代表团团长刘小龙介绍，中国已成为亚洲最大和世界第三的留学目的地国家，墨国大是墨西哥规模最大和历史最悠久的大学，在中国与墨西哥之间的交往不断密切以及墨西哥汉语热持续提升的环境下，这次留学展的举办恰逢其时。

中国人民大学老师张睿芳表示，中国人民大学和墨国大有留学生交换的校际协议，本学期已有3名墨国大的学生在人民大学学习。希望留学展今后能形成有效的机制，为中墨两国文化交流搭建稳固的平台。

一位中文名字叫艾乐的墨西哥学生告诉记者，出于对中文和中国文化的极大兴趣，他开始学习中文，通过三年的学习已经能用中文进行简单的交流。如今，淘宝、华为、小米等已成为他热爱的中国品牌，他希望以后能进入中国公司工作，中文将为自己的职业发展提供良好机遇。

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