人民网加拉加斯3月29日电（记者许放）3月29日下午2时15分，委内瑞拉“西蒙·玻利瓦尔”机场艳阳高照。一架来自中国的飞机满载民生物资远赴重洋准时抵达委内瑞拉，带来了1万5000多公里外的挂念和友谊。这是中国政府向委内瑞拉玻利瓦尔共和国政府转交的首批民生物资。

委内瑞拉政府在机场举行了盛大的欢迎仪式，中国驻委内瑞拉大使李宝荣、委内瑞拉部长会议经济事务副主席兼工业和生产部长艾萨米主持物资交接仪式并致辞，委内瑞拉卫生部长阿尔瓦拉多、中国驻委内瑞拉大使馆政务参赞邢文聚、经商参赞刘大江等出席。

李宝荣在致辞中表示，中委是真诚互信的好朋友、合作共赢的好伙伴。近年来双方政治互信不断加深，马杜罗总统去年9月成功对华进行国事访问，同习近平主席就引领中委全面战略伙伴关系迈上新台阶达成重要共识。

李宝荣指出，医药卫生领域合作是两国务实合作的重要组成部分。今天，一批凝结中国政府和人民美好情谊的药品和医疗用品远跨重洋抵委，将为委社会民生事业发展和人民福祉作出贡献。

李宝荣强调，中委两国相互尊重、平等相待，中委合作真诚、务实，惠及民生，造福民众。作为委全面战略伙伴和友好国家，中方相信委人民有能力实现自身和平稳定发展，中方将继续发挥建设性作用，在力所能及范围内继续向委提供支持和帮助。

艾萨米在交接仪式上代表马杜罗总统、委内瑞拉政府和人民感谢习近平主席、中国政府和人民向委转交民生物资。艾萨米表示，委中关系长期友好，各领域务实合作成果丰硕。习近平主席2014年访委时曾说过，中委友谊像奥里诺科河一样绵延不绝、生生不息。今天，来自中国的药品凝聚着中国政府和人民对委的深厚情谊，不仅将有力改善委医药条件，增进委人民福祉，也体现中方支持委为维护国家主权、独立和稳定所作努力。在中国等友好国家帮助下，委有信心实现国家和平稳定和经济民生发展。

委内瑞拉安德烈斯·贝略大学新闻系教授卡洛斯接受本报记者采访时激动情感溢于言表，其表示：“中国和委内瑞拉是兄弟，今天的事件将永载史册，成为中委关系又一个里程碑。在中国的支持下委内瑞拉能够走出困境，创造一个属于委内瑞拉人自己的光明未来”。

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