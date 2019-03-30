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高清组图：“世界湾区合作发展论坛”在美国旧金山举行

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中国驻旧金山总领事王东华致辞
中国驻旧金山总领事王东华致辞
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来源：人民网-国际频道  2019年03月30日08:47

人民网旧金山3月29日电（记者罗华、邓圩、刘慧、段欣毅、寇杰、吕绍刚）3月29日,由人民网主办的“世界湾区合作发展论坛”将在美国旧金山举行。论坛以“链接·合作·发展”为主题，来自纽约、旧金山、伦敦、东京、悉尼、粤港澳等世界著名湾区及大都市圈的重量级嘉宾将出席。

此次论坛是世界湾区经济圈的一次“大聚会”，也是粤港澳大湾区与世界其他湾区的一次对话。与会嘉宾将围绕经济全球化、区域一体化、湾区经济可持续发展和科技创新等话题展开深入讨论，为湾区经济的未来发展建言献策，为迷茫中的全球经济探索新路。

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(责编：杨牧、刘洁妍)
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