海尔印度第二工业园举行奠基仪式 

人民网新德里3月29日电 （记者苑基荣）印度当地时间3月29日，在北方邦大诺伊达地区，海尔印度北部工业园正式举行奠基仪式。这是海尔继2017年印度浦那工业园投产后，在印度建设的第二个工业园，该园区占地面积约50万平米，建筑面积28万平米，2020年底建成投产后，将主要生产冰箱、洗衣机、空调等产品，产品可覆盖印度北部和东部的巨大市场，进一步深化海尔的全球布局。

中国海尔在印度建起第二座工业园

在印度首都新德里以东20公里处，有一座古老与新生并存的城市——印度北方邦大诺伊达，在这个绵延数百里的工业走廊地区，中国品牌海尔建设的第二座印度工业园正式奠基。工业园建成后将扩大海尔印度冰箱、洗衣机、空调等产品的生产能力。“印度已成为海尔重要的战略市场之一，巨大的市场前景需要我们持续投资，深化三位一体本土化建设，提高响应速度，满足用户需求。”海尔方面对此表示。

据了解，海尔印度第二个工业园区建成后，海尔印度的产品可覆盖印度北部和东部的巨大市场，全面深化海尔在印度的布局。工业园预计将为当地创造约4000个新的直接就业机会以及10000多个间接就业机会，这一布局不仅扩大了当地家电的生产规模，也进一步深化印度本土对海尔品牌的信任度。海尔印度总裁Eric Braganza表示，“随着新工业园项目的开启，海尔印度的本土化战略再下一城。这标志着海尔不仅完成了在印度15年的运营布局，也距离2020年成为市值十亿美元公司目标更近了一步。”

“本土化战略”敲开印度市场大门

一直以来，由于文化和习惯的种种差异，印度市场一直考验着在当地谋求发展的家电企业。海尔从2004年起，就以自主品牌布局印度市场，并通过本土化研发、制造、营销的“三位一体”本土化战略深入触摸当地用户痛点与需求，研发推出了不弯腰BM系列冰箱、分区免清洗洗衣机、专为当地高温环境推出的Dawn系列智能变频空调等，得到印度用户的普遍认可。正是这样的用户和市场的持续认可，让海尔在不到两年时间里快速成长为一个本土品牌，并连续布局了印度浦那和印度北部两个工业园来满足用户需求。

除了用户需求驱动外，此次奠基的北方邦大诺伊达地区优越的地理位置、完善的市内基础设置，以及建成投产后对印度北部和东部巨大市场的覆盖，也是促使海尔将工业园选址在这里的原因。“新工业园一期预计2020年底投产，二期预计2022年底投产。项目规划产能550万台。”海尔南亚&东南亚大区总监宋玉军表示，“印度对海尔来说是一个很大的市场，我们在这里看到了海尔品牌的快速增长，希望继续在这里投资制造，为印度消费者提供最新的产品和技术。”

从1座工厂到2座工业园，海尔在印度用本土化战略敲开了印度市场的大门，走出了中国企业的创牌之旅。相关机构数据显示，海尔印度销售收入2014年到2018年复合增长率高达25%，其中2019年第一季度预计冰箱收入同比增幅18%，空调同比增幅26%，洗衣机同比增幅23%。深耕本土用户需求，持续与终端用户进行精准交互和高端转型的必然结果，促成了海尔在印度完成了从“外来品牌”到“本土品牌”的成功蝶变。

为了进一步满足印度市场的用户需求，正在致力于全球高端转型的海尔，正以高端、智慧产品改变着印度人的家居生活方式。2018年11月，海尔在印度首都新德里开设了首家智慧家庭体验店，让印度用户感受到了区别于传统生活的智慧生活方式，在未来将逐步建成智慧家庭生态体系。此外，海尔印度还在扩大其物联网支持的社区洗服务。2018年，海尔印度在德里大学Indraprastha女子学院推出了首个物联网社区洗服务。通过应用程序完全控制，用户可以通过手机预订、安排、监控和支付服务费用等，每台洗衣机都连接到云端，可以从应用程序单独管理。

事实上海尔在印度成绩的取得并不是偶然，而是海尔全球化不断布局的一个缩影。在“人单合一”模式引领下，海尔依托本土化布局，以及与用户精准交互，在印度市场乃至全球160个国家和地区站稳脚跟。物联网时代，海尔的全球高端转型也全面开启，在印度建设的第二座工业园，也是海尔印度高端转型的又一个节点。

(责编：崔越、杨牧)