我驻日本使馆举行2018年度国家优秀自费留学生奖学金颁奖仪式

人民网东京3月29日电（记者刘军国）中国驻日本大使馆3月29日举行2018年度国家优秀自费留学生奖学金颁奖仪式。中国驻日本大使程永华、驻日本大使馆公使郭燕，东京大学、东北大学等23名国家优秀自费留学生奖学金获奖学生、日本各大学与导师代表、评审专家代表及中国留学生代表共70余人参加。

程永华表示，2003年，根据驻日本使馆的建议，教育部决定设立“国家优秀自费留学生奖学金”，奖励取得优异成绩的自费留学人员。至今共有6415名在外留学人员获奖，其中有495名在日自费留学人员获奖。国家对留学人员的关心，还体现在回国后的政策服务上。今年的《政府工作报告》中明确提出要改革完善人才培养、使用、评价机制，优化归国留学人员服务。

程永华指出，祖国的发展和中日关系的改善，为广大在日学子施展才华提供更好的机遇和舞台。程永华勉励获奖同学以获奖为动力，继续发扬留日学子严谨求实的优良学风，弘扬留学报国的光荣传统，努力学习，刻苦钻研，勤奋工作，以更加优异的成绩迎接祖国70岁生日。

随后，中国驻日本大使馆公使衔参赞胡志平宣读了2018年度国家优秀自费留学生奖学金的获奖名单。程永华和中国驻日本大使馆公使郭燕分别为获奖学生颁发获奖证书和奖学金。

评审专家代表、东京理科大学赵新为教授在发言中说，中国政府设立自费留学生奖学金，是重视人才培养的重要举措，也是留学生刻苦钻研、勇于创新的新动力。作为评委欣喜地看到获奖同学们的成绩一年比一年好，希望广大留日学子无论是回国还是继续留在日本，都要以各自的方式为祖国的发展做出贡献。

东京大学博士毕业生赵漠居代表获奖学生表示，我们新一代留学生要常怀报效祖国之心，加倍努力，创造更多世界一流科技成果，为实现中国梦贡献我们海外学子的一份力量。（完）

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