非洲首家鲁班工坊在吉布提揭牌

人民网吉布提市3月28日电（记者 吕强） 当地时间28日，吉布提鲁班工坊启动仪式在当地最大的职业院校吉布提工商学校举行，吉布提总统盖莱、中国驻吉布提大使卓瑞生、天津市委常委陈浙闽等中吉两国代表为鲁班工坊揭牌。这是中国在非洲建设第一家鲁班工坊。

盖莱在致辞中对鲁班工坊的落成表示祝贺，高度赞扬其对吉教育及经济发展的作用。盖莱说，感谢中国将非洲首个鲁班工坊建在吉布提，中国的技术将为吉布提教育带来革新，鲁班工坊铁道、物流、贸易等专业培养的年轻人，将大大提升吉布提铁路和港口的国际竞争力，“这是给吉布提人民和国家的机遇”。

该鲁班工坊采取政府、学校、企业多方合作模式，由天津市人民政府、吉布提教育部、天津铁道职业技术学校、天津市第一商业学校、吉布提工商学校、中国土木工程集团有限公司共建，一期建设铁道类专业、商科类专业等4个专业，学制3年。两个铁道类专业是弥补了吉布提该类专业的空白，商科类的国际贸易、物流管理专业是对当地职校现有专业的提升。目前，已完成首批铁道类专业招生共24人，商科类专业直接针对现有职校学生培养。

卓瑞生表示，吉布提“2035愿景”致力于将吉打造成地区性物流和商贸中心，鲁班工坊将为亚吉铁路和吉布提港口物流经济发展培养技术技能人才，既是帮助非洲进行能力建设的行动，同时是促进“民心相通”的体现。今年是中吉建交40周年。40年来，中吉各领域合作硕果累累。希望中吉双方携手努力，将该鲁班工坊打造成中非合作和南南合作的又一典范，进一步深入推进共建“一带一路”。

该鲁班工坊在吉布提工商学校设有铁道运营实训区、机车模拟驾驶实训区、企业模拟经营认知实训室等多个高标准教学区，并在亚吉铁路那噶德车站设立了“校外实训基地”。记者在现场看到，学生可以模拟火车驾驶，演练实操中出现的各种突发状况；工坊内铺设有铁轨，可供铁道专业学生实践学习；企业全景感知实训区内，沙盘模拟实现场景化教学。吉布提工商学校物流专业老师艾瓦德告诉记者，这些体验式教学设备让师生们大开眼界，让抽象的商业、管理课程更易于理解，让吉布提职业教育提升了档次。

作为非洲第一条跨国标轨电气化铁路亚吉铁路的始发站，那噶德车站成为“校外实训基地”。埃塞俄比亚吉布提联合铁路运营公司副总经理卡密尔表示，实训基地为高素质技术技能人才培养及铁路员工能力提升提供了有力支撑，能更好地服务亚吉铁路。中土集团党委书记、董事长袁立介绍道，吉布提鲁班工坊可以看作“亚吉模式”的延伸，技术交流输出，铁路人才本地化，为“一带一路”和“中非命运共同体”建设作出贡献。那噶得车站员工艾达劳斯曾在天津学习铁道技术，知道自己的同胞能在当地进行实训，他非常激动，“曾经远在万里外才能完成的学习，如今能够来到我的家乡，相信会让越来越多热爱铁路行业的青年，像我一样实现梦想”。

中非合作论坛北京峰会重点实施的“八大行动”中，在“能力建设行动”方面提出要在非洲设立10个鲁班工坊，向非洲青年提供职业技能培训。“鲁班工坊”原是由天津市首创的职业教育国际品牌，自2016年以来，天津市已先后在泰国、英国、印度、印尼、巴基斯坦、柬埔寨、葡萄牙建成7个鲁班工坊。

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