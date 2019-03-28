中国救援队在莫桑比克开展有力救助 诊治上千灾民

图为中国救援队医生与莫桑比克医生一起在贝拉市4号难民安置点开展医疗服务。（图片由应急管理部提供）

人民网北京3月28日电 （记者 魏艳）记者从应急管理部获悉，当地时间3月27日，驻莫桑比克中国救援队派出2个行动队、2个侦察小组开展救援行动，任务完成后救援队员全部安全返回营地。

在距离救援营地10公里处的一个灾民安置点，救援队行动一队为安置点和周边居民排查近千人，诊治伤病灾民500余人（妇女、儿童占80%），现场消杀近万平米，同时对灾民进行传染病预防知识普及。在距离营区70多公里处的提卡区域，救援队先期派出1个侦查组携带无人机等设备进行侦查，随后派出行动二队携带食品、药品等物资前往救援，为1000多名灾民运送饮用水60升，发放食品3300份，诊治800多人。

今年3月中旬，强热带气旋“伊代”袭击莫桑比克，带来暴风、强降雨天气和洪涝灾害，影响索法拉、马尼卡、太特和赞比西亚等省份，造成446人死亡，受灾人数超过53万，莫桑比克随即进入全国紧急状态。为协助莫桑比克救灾，应急管理部派出成立以来的首支救援队。

根据掌握情况，莫桑比克布奇地区受灾严重，陆路交通中断，河道两侧村落被毁，并有大量灾民。当地时间13时15分，中国救援队派出侦查组乘坐直升机对布奇河沿岸受灾情况进行侦查评估，了解掌握河道具体方位、水文情况，河道两侧村落情况，供指挥部决策指挥。

中国救援队驻莫期间，全体队员精神饱满，斗志昂扬，举行升国旗仪式，坚定“团结一致，顽强拼搏，为国争光”的信念。此外，救援队还坚持每日召开临时党支部会议，制定内部管理、信息报送等工作制度，落实内部防疫工作，保持救援队营区良好运行秩序；参加联合国灾害评估与协调队每日情况通报会，及时向联合国有关部门提交队伍情况和救援队工作报告；参加莫桑比克政府救灾工作会议，通报工作开展情况。

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