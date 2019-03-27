热带林地、宁静湖泊、街头美食 悠闲清迈游的美妙体验

清迈四季度假村的豪华住宅设有自己的小型游泳池。

清迈拥有壮观的外围度假村和一流的别墅。 清迈四季度假村（Four Seasons Resort Chiang Mai）就是其中之一，让你的家庭旅行体验轻松而美妙。

豪华的清迈四季度假村坐落在热带林地中，提供从冥想和烹饪等活动，距离市区机场约30分钟路程。

在度假村内可以看到热带花园、鸟类、蝴蝶、湖泊、稻田，甚至槌球草坪。

一辆电动越野车将客人带到私人客房，这里有一个小型游泳池，隐藏在靠近湖泊的茂密林地中。

度假村的一些吸引力在于其内部的活动，包括烹饪课程、植物之旅、冥想课程和湖边瑜伽。客人甚至可以尝试种植水稻，体验度假村与周围环境的和谐之美。

健身房还设有一个美妙的托儿所和一个室外游泳池，让父母可以和孩子们玩耍，放松身心。

度假村内还有舒适的'Regal Renew'水疗护理，同时提供水果和玫瑰茶。

客人可以在Khao享用美味的泰国风味午餐和晚餐。

事实证明，这家酒店可以吸引一流的好莱坞名人，并提供量身定制的别墅体验。其中的一个选择是有20间卧室的私人度假别墅，设有五个私人游泳池和五个住宿管家，这些住宅别墅由一条竹林小径连接。

如果你想住在老城区，宽敞且适合家庭入住的Chiangmai Singharat Road Villa酒店是探索城市的理想下榻之地。这个美丽而温馨的别墅酒店位于城市老城区的中心地带，隐藏在一条安静的街道里，距离该地区许多最好的必看景点仅有几步之遥。

这个明亮通风的别墅拥有家庭所需的一切，包括厨房、多间带浴室的卧室、洗衣设施和宁静的花园，非常适合大家庭入住。距离清迈的国际机场仅有15分钟车程，交通便利。

清迈比曼谷更加悠闲，宁静的后街通往精品五星级酒店，空气中弥漫着美味的泰国街头美食的气息。

这座城市有令人惊叹的夜市，那里有各种各样的街头美食，如辣木瓜沙拉、泰国菜和当地的khao soi。

在城市周边，喜欢惊险刺激的人们可以享受各种令人难忘的活动，包括与大象邂逅、徒步旅行到隐藏的瀑布以及与传统山地部落相遇等。

(责编：燕勐、杨牧)