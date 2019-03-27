“三星堆：人与神的世界——四川古蜀文明特展”在罗马举行

人民网罗马3月25日电 （记者 孔歌）“好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸”，伴着艺术家演唱的优美中国民歌以及投映在古老建筑顶部不断变幻的青铜人像图案，“三星堆：人与神的世界——四川古蜀文明特展”25日晚在罗马图拉真市场及帝国广场博物馆开幕，许多由此路过的当地民众和游客放慢了脚步，驻足参观。

此次展览由中国四川省文物局、意大利罗马市文化遗产监管局联合主办。展览将持续约7个月，荟萃了来自四川省内8家文博单位的145件/套文物精品（含5件禁止出境的文物的复制品），包括三星堆、金沙遗址、新都马家大墓、商业街船棺等重多考古发现文物，部分展品为首次面世。众多重量级文物集中展览，将为当地民众呈现我国古蜀地区丰富而多彩的社会生活以及古蜀先民非凡的艺术想象力和创造力。

近年来，越来越多的中国文物展览走向世界，精彩的中华文明不断吸引着世界各地的民众。当晚参加展览的意大利前文化遗产活动与旅游部副部长碧安琪接受本网记者采访。“我曾在中国参观过长城及许多博物馆，中国精妙绝伦的历史文物和遗迹给我留下了深刻的印象。” 碧安琪表示，意中两国的文化交流源远流长，马可·波罗与中国的故事以及利玛窦在文化交流方面做出的贡献在意大利家喻户晓。中国文化是东方文化的重要组成部分，这类文化展览能够让更多意大利民众了解中国的文化。

出席当晚展览的前意大利驻华使馆文化参赞巴尔巴拉告诉记者，她很早就开始学习中文，上世纪70年代曾到中国学习，她非常喜欢中国传统文化，对中国文化、历史、书法等有着浓厚的兴趣。 “中国传统文化深深地吸引着我，三星堆、马王堆等历史遗迹令我着迷”。巴尔巴拉认为，文化交流是“一带一路”倡议的重要组成部分，文化交流是不同民族相互了解的基础。

作为中意深化文化交流合作的项目之一，以古蜀文明及四川汉代精品文物为主题的“神与人的世界——四川古代文明展”的系列展览此前在意大利那不勒斯国家考古博物馆展出。

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