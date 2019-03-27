无合身太空服 NASA取消“全女性太空行走”计划

人民网讯 据外媒报道，当地时间2019年3月25日，因为没有合身的太空服，美国航天局(NASA)取消了两名女性宇航员的太空行走计划。

26日凌晨，NASA发布“任务简报”，宣布29日任务改由克里斯蒂娜·科赫和男航天员尼克·海牙合作完成。原因是安妮·麦克莱恩在22日已经完成过一次太空行走，她发现她的舱外航天服“内衣”——上身玻璃纤维硬壳（HUT）不合身，“中等”号码更合适。但到29日仅有一件中号航天服可供使用，只能满足一名女航天员出舱。因此NASA地面任务管理人员在与麦克莱恩等人沟通后决定更改任务部署。

美国约翰逊航天中心发言人布兰迪·迪恩解释说，国际空间站上航天员可以根据身材差异选择不同的航天服部件加以组装。目前空间站中的HUT有中号（M）、大号（L）和特大号（XL）三种，每种都有两件。NASA根据航天员在地面训练时使用的航天服尺寸预测其在太空中需要的号码。但是，航天员的身材在太空微重力环境中会有所变化。

麦克莱恩自去年12月进入国际空间站以来，身高已经“长高了”5厘米，这或是其没有合适号码的原因。29日航天员要在失重状态下、穿着160公斤的航天服出舱工作7个小时。航天服不合身会影响航天员手、手腕、手臂灵活配合，甚至可能导致航天服与空间站碰撞、剐蹭等风险。

据报道，如果科赫和麦克莱恩按原计划执行太空行走任务，那么此次任务这将成为首次由两位女性宇航员完成的太空行走任务。据悉，从1998年国际空间站建立至今，一直都是男性宇航员组合或者一男一女搭配组合完成太空行走任务。

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