中国元素添彩比利时特姆塞嘉年华

人民网布鲁塞尔3月25日电 （记者 任彦）一辆辆大型花车隆隆驶过，花车上的表演团队不时向道路两旁观看的人群抛洒糖果和玩具，在节奏欢快的音乐声中，观众和巡游彩妆队伍一同手舞足蹈，共同庆祝春天的到来，肆意释放生命的激情。

3月24日，比利时北部佛拉芒大区东弗兰德省特姆塞市迎来一年一度的嘉年华。该市地处比利时三大城市布鲁塞尔、安特卫普和根特的中心位置，坐落在比利时母亲河斯海尔德左岸，既是文化旅游名城，也是重要的交通枢纽。特姆塞狂欢节是比利时著名的狂欢节之一。

当天下午2时30分，巡游正式开始。“巨人”方阵打头阵，几个有三层楼高的“巨人”在众人簇拥中缓缓走来。“巨人”是比利时乡土文化传承的一个重要符号，是连接比利时现代与过往、宗教与世俗的一种精神纽带。

除了一些展示当地传统文化的方阵之外，参加巡游的更多的是展示各行各业工作场景的方阵。如照顾婴儿的护士方阵，其中一些护士是男扮女装，滑稽搞笑的表演逗得沿途观众开怀大笑。又如炸薯条方阵，巡游队伍把炸薯条的动作编排成舞蹈。还有理发员方阵，不时拉来一名观众，把他摁在理发椅上，然后在他头发上涂抹洗发液，模拟理发的动作。

巡游队伍中忽然传来中国歌曲《好运来》的歌声，伴随着这优美旋律，一辆大型花车缓缓驶来。花车造型是中国古建筑，喜庆的红灯笼点缀其间，身穿熊猫和发财猪卡通形象服饰的演员随着音乐节奏摇摆着身体，憨态可掬。观众纷纷举起手机或相机，对着这辆展示中国文化的花车拍照。花车由比荷卢江苏商会和贵州茅台酒总公司比利时经销处携手打造。

在将近三个小时的巡游中，共有80多个方阵从特姆塞市中心穿过，沿途有3万多名观众观看。几乎所有花车上的人员都会天女散花般向观众抛撒糖果和玩具，观众则伸长手臂接绣球般迎接。最开心的是孩子们，他们随身带的大袋子鼓鼓囊囊，里面装满了糖果和毛茸茸的玩具。

整个巡游充满童趣，每个方阵都以一种近似自嘲的方式展示了自己对所从事的平凡岗位的热爱，赢得了人们赞许的目光。在观看巡游的时候，可以感受到各行各业的平等，也可以体会到表演者和观看者亲切互动的欢乐。

在狂欢节巡游开始前，中国驻比利时大使曹忠明作为特邀嘉宾被特姆塞市政府授予狂欢节纪念牌。中国嘉宾还有宿迁市政协主席王益率领的江苏省宿迁市政府代表团。为了迎接中国宾客，老市政厅和新市政厅都挂起了鲜艳的五星红旗，一些街道还挂上了大红灯笼。

去年3月，特姆塞市和宿迁市缔结为友好城市。为了庆祝友好城市缔结一周年，特姆塞市政府和来访的宿迁市政府代表团在当天上午举行了座谈会。曹忠明大使在致辞中表示，“国之交在于民相亲”，宿迁与特姆塞缔结为友好城市，为中比两国人民建起了一座新的沟通桥梁，使馆对双方的交流与合作提供大力支持，也希望这两座城市为中比友好关系发展做出新的贡献。

特姆塞市长吕克·德莱克在致辞中表示，特姆塞与宿迁缔结为友好城市一年来取得丰硕成果，当地知名华人侨领佴同涛为两地深度合作做出了重要贡献。佴同涛出生于宿迁，在特姆塞旅居多年，现在出任比荷卢江苏商会会长，他在致辞中表示，一直把促进中比交流合作当成是自己的职责所在，“我相信，以友好城市为平台，宿迁和特姆塞的交流与合作将迈上一个新的台阶。以‘一带一路’为引领，中国和比利时的合作也将进入一个新的时代。”

(责编：杨牧、刘洁妍)