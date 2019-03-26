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法国路威酩轩集团宣布参加第二届中国国际进口博览会

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法国路威酩轩集团将参加第二届中国国际进口博览会（图片：Gabriel de La Chapelle)
法国路威酩轩集团将参加第二届中国国际进口博览会（图片：Gabriel de La Chapelle)
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来源：人民网-国际频道  2019年03月26日16:59

人民网巴黎3月26日电（记者何蒨） 昨日，中国国际进口博览局副局长孙成海一行在巴黎路威酩轩集团（LVMH）总部与集团董事安东尼·阿尔诺签署《合作备忘录》，世界知名奢侈品领导者路威酩轩集团宣布将参加今年11月在上海举行的第二届中国国际进口博览会（CIIE）。

孙成海对路威酩轩集团参加今年的进口博览会表示欢迎，并指出中国是高端消费品进口大国，占全球市场约三分之一的份额，也是全球高端消费品销售额增长最快的国家。孙成海强调，作为中国主动开放市场的一个重大举措，本届进口博览会将在品质生活展区新设高端消费品专区，希望路威酩轩集团通过进口博览会这个新平台，分享中国高端消费品市场和发展机遇。

中国国际进口博览会由中国商务部和上海市政府主办，第二届博览会将于今年11月5日至10日在上海国家会展中心举行。据悉，法国政府将派高层代表参加博览会开幕式。中国国际进口博览会旨在为外国企业进入中国市场提供便利，促进外国企业建立本土合作。去年首届博览会迎来了来自172个国际的参展商，222家世界500强企业参会，140多家中国官方代表团出席博览会，中外访客高达100万人次，其中包括40万名专业买家及4000多名记者。在中法政府的共同期待与支持下，路威酩轩集团将在2019年见证这一盛事的再次成功。

今年的国际进口博览会将为法国及奢侈品企业设立专门展区，对于这一新举措，路威酩轩集团表示积极回应。集团将在350平米的展区内分别设立不同的展示环节，用以呈现集团下属品牌最具代表性的奢侈品。路威酩轩集团不仅关注品牌传统与工艺品质，还将推出集团最具创新价值的产品系列。除香水、化妆品、腕表、珠宝、葡萄酒及烈酒、时尚和皮具外，集团还将在博览会现场组织专场活动。数字技术是路威酩轩集团参加第二届博览会的重点。集团将通过平板电脑、触摸屏、全息图等科技展示奢侈品，这些技术均来自法国初创企业Orbis，该企业已与集团旗下的娇兰香街精品店展开合作，并与路威酩轩集团携手参加今年的巴黎国际创新技术展。除上述展示外，路威酩轩集团还会在博览会现场专门设立用于展开会议、对话、大师班、产品发布活动的空间。

路威酩轩集团董事安东尼·阿尔诺表示：“1990年，我们在北京王府饭店开设了第一家精品店，因为我们是最早对中国经济充满信心的西方企业之一。现在，集团在中国已有550家精品店，雇佣当地职员15000余名。今天，正值法国总统马克龙邀请中国国家主席习近平访法之际，我们渴望把握这个机遇，签署这份《合作备忘录》，以见证我们对中国经济长期发展活力的信心。” 阿尔诺也强调：“我们在习主席访问法国之际签署这份合作备忘录的意义，在于展示我们对中国的深厚感情及倾慕之情，以及我们与中国人的友情，特别是我们渴望与中国政府建立合作的意愿。”

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(责编：刘洁妍、杨牧)
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