“金龙-2019”中柬两军联合训练举行联合反恐演练和结训仪式

人民网贡布3月25日电 （记者丁子、赵益普）3月25日上午，“金龙-2019”中柬两军联合训练在柬埔寨贡布省举行山地反恐实兵综合演练，柬埔寨观摩团团长、副首相兼国防大臣迪班亲王，中方观摩团团长、南部战区副司令员张海青少将，中国驻柬大使王文天和多国武官代表共同观摩。

此次反恐实兵演练采取双方混合编组、多兵种联合行动的方式，重点演练山地反恐行动中情报侦察、空中营救、空地火力打击、装步协同行动、爆炸物搜排及防化洗消行动等10余个内容。演练双方参训兵力均以特战为主，同时配属有装甲、炮兵、陆航等11个专业兵种力量，重点检验了反恐行动中多兵种协同作战的训法和战法，探索形成两军联合作战指挥的新模式。

实兵综合演练结束后，在柬军步兵第70旅综合训练场举行结训仪式。

据了解，此次联训于3月13日开训，以“反恐联合训练暨人道主义救援”为主题，分为技能训练、战术训练、沙盘和实兵推演、实兵实弹演练4个阶段，双方634名参训队员（中方252人，柬方382人）在18天时间内，主要展开了反恐器材操作使用、多种武器实弹射击、伞降机降渗透、步装协同战术等专业课目训练。联训期间，双方参训官兵还向当地学生赠送学习、文娱物资并在驻地展开卫生义诊、送药、无偿献血等活动。

结训仪式上，中柬双方参训分队分别进行武术表演和伞降表演，而后，中柬双方共5架直升机悬挂中国国旗、柬埔寨国旗和“金龙”联训旗帜飞越现场，将大会气氛推向高潮。

迪班亲王称赞了双方部队在联训期间的表现，称此次联训按计划举行地非常成功，要把“金龙”变成两军交往的重要机制，作为传承中柬两军传统友谊、友好团结以及两军各领域交流合作的新亮点，为世界和地区安全做出贡献。

中国驻柬大使王文天表示，中柬两国的传统友谊源远流长，是两国人民的共同财富。中柬两军在各领域的务实合作深入发展，为中柬全面战略合作伙伴关系发展做出巨大贡献。“金龙”联训作为两军共同打造的品牌项目，对促进两国两军关系发展发挥了积极作用。

张海青少将在致辞中表示，“金龙-2019”联合训练是落实中柬两国关于加强两军务实合作共识的具体举措，对巩固传统友谊、提高军事实力、营造良好环境，具有重要战略意义。此次联训双方在联合性、专业性、精准性方面不断突破，课目设计更加接近实战，参训官兵得到了充分的摔打锻炼，并在联训中结下了深厚友谊。

结训仪式最后，双方观摩团团长为优秀参训队员代表颁发了荣誉证书并合影留念，并举行新闻发布会详细介绍了此次联训的情况与特点。

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