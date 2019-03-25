泰国举行8年来首次大选   如何组建联合政府受关注

人民网曼谷3月24日电（记者 孙广勇）3月24日上午8时，泰国全国93000多个投票点同时开放，选民陆续前往各投票点投票，投票于下午5时顺利结束。此次大选是泰国2014年军事政变后的首次大选，也是2011年后首次大选，全国有超过5120万合法选民，选民投票热情很高，选举委员会预计全国80%的选民参加投票。

24日晚上23:30，泰国选举委员会公布统计93%选票后的非正式结果，为泰党在大选中获得下议院500个议席的129席，国家人民力量党获得118席，新未来党获得78席，泰自豪党获得52席，民主党获得50席。而正式结果则需要在5月9日前才会公布。有分析认为，根据投票结果，没有产生一个可独立推举总理候选人的绝对优势政党，很可能通过党派间磋商联合推举总理候选人，最终组成联合政府。

泰国国王玛哈·哇集拉隆功在选举前夜援引先王普密蓬的教诲提醒民众，“为了国家的稳定安宁，要让好人管理国家，不让坏人拥有权力”。

泰国总理巴育24日8时前往曼谷的一处投票点投票。他表示，希望泰国人民参与大选投票，合理行使选举权，团结一致，共同解决国家所面临的问题。

上午9时，人民网记者先来到设在国家卷烟厂的曼谷市第4选区第1投票点，然后来到设于赛南蓬学校的曼谷市第4选区第16投票点。看到选民从早上陆续来到投票点，中午时分较多。选民在工作人员的引导下先在公告栏上找到自己的名字，然后出示身份证登记领取一张选票，在挡板后划上自己支持的候选人，投入选票箱。“此次选民仅领取一张选票、选一位候选人，但投票对选区制议员、政党名单制议员、未来总理三项都有作用，”第16投票点选举委员会主席素瓦蒙对人民网记者说。

据素瓦蒙介绍，曼谷市有30个选区，选出全国350名选区制议员中的30位议员，曼谷市共有6149个投票点。曼谷市第4选区由孔堤、瓦塔纳、帕卡侬等城区组成，该选区共设置了160多个投票点，每个投票点有合法选民约800人。“投票于17时结束后，立即在各投票点统计选票，然后汇总至泰国选举委员会。”

根据2017年通过的新宪法及相关法律，选民将投票选出国会下议院的350名选区制议员，另外150名政党名单制议员则根据各政党得票比例进行分配。随后，这500名下议院议员再和由全国维持和平秩序委员会指派产生的250名上议院议员一道，联合选出政府总理。此次参加选区制议员竞选的多达81个政党、10792位竞选人；参加政党名单制竞选的共有77个政党，候选人总数2810人。

为了确保大选安全顺利进行，警方在全国投票站部署了18万名警察执勤，并且在投票工作结束之后，继续负责督查整个选票箱运输、开箱和计票工作。泰国选举委员会还邀请了来自多个个国家及国际组织代表监督选举，以获得国际社会认同。

从各党派公布的竞选纲领来看，将推行的施政政策基本围绕保持国家稳定，促进经济发展，建设社会繁荣，提高民众福利等展开。“每个政党为了拉票都会拟出好听的政策吸引民众，我投票时以能实现性较高的政策作为参考，而且看在以往的从政经历中，他们是否履行自己的诺言，”刚投票的曼谷市民敏宽对记者说。

此次大选有4个主要政党最受关注。旧有政党中，实力较强的分别是与两位流亡前总理他信和英拉密切相关的为泰党，以及由前总理阿披实领导的老牌政党民主党。新成立的政党中，呼声较高的分别是由企业家塔纳通组建的新未来党，以及由多名现内阁成员组建的亲军方的国家人民力量党。

2006年军方推翻他信政府后，泰国陷入政治对立，以为泰党为代表、支持他信的草根力量与以民主党为代表、反对他信的精英力量屡屡诉诸街头政治，导致社会动荡。2014年，泰国军方再次发动政变，推翻他信妹妹英拉领导的为泰党政府。原陆军司令巴育领导成立全国维持和平秩序委员会，担任总理并执政至今。“事实上，此次大选仍是他信集团与巴育为代表的军队、政治传统势力之间的竞争。他信集团包括为泰党、为国党、护国党，以及可能与之联合的新未来党；巴育集团包括国家人民力量党、泰自豪党，以及可能与之联合的民主党、国家发展党。”分析人士表示。

作为现任政府的巴育集团，经过5年时间的经营，利用执政优势，已经完成包括法律、政党、人事在内的全面布局，为通过民选上台继续执政做好了充分准备。巴育集团通过修改宪法、选举法，以及政府控制的政治经济资源为赢得大选创造了有利条件。

“将没有任何政党超过半数，无法单独组阁。必然通过各党派协商，形成联合政府，”选举前就有高层人士对记者表示，为泰党与国家人民力量党、民主党均属于不同阵营、矛盾很深，不可能联手。新未来党反对军政府，将与为泰党联手。“而民主党可能与国家人民力量党联手，加上泰自豪党、泰国发展党，必定超过半数，超过四党将联合内阁。”这位高层人士表示，即使在下议院巴育无法获得超过半数的支持，但根据军政府修改的2017年宪法，巴育集团遴选的250位上议院议员将与500位下议院议员共同投票选出总理，巴育必将获得半数以上支持，成为下一届总理。而他信集团无论如何都不可能获得750席中的375席。

3月24日大选结束后，250名上议院议员成为选出总理的关键。根据目前法律，上议员遴选委员会主席是副总理兼国防部长巴维·翁素万，250名上议员中，6名为泰国陆海空三军司令、泰国武装部队总司令、国防部长和国家警察总监，其余244名由该委员会遴选。有批评声音表示，上议员的遴选显然是由与巴育政治利益相关的委员会遴选产生，意味着250名上议员几乎都会在总理选举中投票给巴育，他只需要再在下议院争取到125票以上就行了。一些政党对此表示不满和批评，3月24日选举后，为泰党选举战略委员会主席素达拉立即表示：“希望250名上议员尊重选民的抉择。”

目前泰国媒体关注的是：如果巴育集团在下议院无法超过250席，新政府将面对一个反对党占大多数的国会下议院，执政必然掣肘。因为，新政府的政府预算和各类议案必须能通过国会下议院，政府才能有效执政。泰国兰甘亨大学前校长素坤表示：“在下议院占少数的政府将无法顺利运转、无法长期执政，因此，联合政府的结构十分重要，必须超过半数才能顺利执政。”

也有人把泰国政党分为三派：支持巴育为总理的党派、支持他信的党派、既不支持巴育也不支持他信的党派。第三派中的民主党、泰自豪党、泰国发展党、国家发展党等，成为未来组阁时两派争取的重要力量。民主党主席阿披实表示，反对巴育继续担任总理，因为这是军方续权，但不反对巴育的国家人民力量党执政，但民主党绝不会和为泰党联手。

分析认为，5月9日选举正式结果公布、组成议会后，建立联合政府仍需较长时间，因为2017年宪法并未像以前的宪法规定“必须在议会召开30天内组建内阁”，泰国新政府组成仍需较长时间。不可否认的是，此次选举有助于缓解泰国社会多年来的紧张对立。而且巴育政府先前通过立法设计了一个为期20年的国家发展计划，任何党派上台后都要在这一框架内制定政策，因而新政府今后在政策的“大方向”上不会发生太大变化。

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