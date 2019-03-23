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深圳市国际交流合作基金会在柬埔寨举办系列公益活动

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基金会与CSAF签署“湄公河太阳村”二期项目合作备忘录
基金会与CSAF签署“湄公河太阳村”二期项目合作备忘录
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来源：人民网-国际频道  2019年03月23日13:10

人民网金边3月23日电（记者 赵益普）2019年3月19日至22日，应柬埔寨民间社会组织联盟论坛（CSAF）邀请，深圳市国际交流合作基金会（以下简称基金会）副理事长陶一桃率领秘书处工作组，联合余彭年慈善基金会、深圳光伏企业光悦集团（D.Light）赴柬开展“深系澜湄”系列活动，以实际行动和务实成果庆祝第二届“澜湄周”。

21日，深圳代表团与柬埔寨民间社会组织联盟论坛（CSAF）在柬茶胶省共同举办“深系澜湄”年度合作项目启动以及集体签约仪式。CSAF主席、柬首相办公厅主任盖里维希、茶胶省副省长LY SAVET、茶胶省巴提县共200位村民出席并见证。仪式上，盖里维希代表感谢代表团一行为支援当地民生改善工作、促进柬中“民心相通”所做的积极努力和无私贡献，表示洪森首相十分重视“深系澜湄”项目在柬落地工作，亲自嘱咐CSAF为有关项目落地提供全力协助。

仪式期间，由余彭年慈善基金会发起并资助，CSAF、茶胶省眼科医院以及基金会联合执行的“深系澜湄光明行”正式启动。在余彭年慈善基金会副理事长彭新英的见证下，柬方医务人员和志愿者对现场120位疑似白内障患者进行了首次筛查。作为“深系澜湄”四个首发项目之一，“深系澜湄光明行”年内将在茶胶省共进行17次筛查，为150名贫困白内障患者提供免费手术，同时为500名受视力问题困扰的居民配备屈光镜。

在陶一桃和盖里维希的见证下，基金会常务秘书长曹聪与CSAF秘书长Pay Sambo签署了“湄公河太阳村”二期项目合作备忘录，正式开启了该项目的2.0时代。去年8月，基金会联合战略合作伙伴光悦集团（D.Light）把一期项目带到了茶胶省，从培训、安装设备再到落地，仅用了数月时间，用300套太阳能设备，在黑夜中点亮柬埔寨村庄和家庭。盖里维希主席高度评价了一期项目所体现的“深圳速度”以及实干精神。

 3月19日，基金会联合光悦集团、湄公河流域研究智库Diinsider深入茶胶省巴蒂县走访首批受捐赠的村民、学校和乡镇医疗中心，聆听用户反馈，了解当地情况和需求，为二期项目的可持续发展设计提供指导思想。此外，深圳大学校友会积极响应基金会“团结深圳民间力量支持参与澜湄合作的倡议，发起了“荔园学子澜湄献爱心”行动，校友会会长、邦德教育集团董事长黄舜与CSAF秘书长签署了捐赠协议，将由基金会协助向茶胶省学校捐赠100台手提电脑，用于支援当地学校开展多媒体教学。

此次活动还得到了中国驻柬埔寨使馆的大力支持和积极评价。使馆左文星参赞表示：“在两国领导人的战略引领和两国人民的积极推动下，中柬各领域交流合作达到前所未有的高度，两国关系进入历史最好时期，正积极打造具有战略意义的命运共同体，“民心相通”正是其中重要组成部分。基金会此次访柬正值澜湄周期间，借“深系澜湄”品牌在柬埔寨实施了一批接地气、惠民生的项目，创新了海外公益合作模式，给当地民众“授人以渔”，探索可持续发展之路。这体现了澜湄合作第四次外长会的务实精神，也展现了中国地方社会组织积极参与澜湄合作、共建中柬命运共同体的积极尝试，有助于形成官方与民间互动的良好局面。”

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(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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