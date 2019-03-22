《昭君出塞》惊艳林肯中心

人民网纽约3月21日电（记者李晓宏） 早春时节，被誉为“世界舞蹈艺术试金石”的林肯中心，迎来一位神秘的东方女子。在中国对外文化集团有限公司“中华风韵”品牌推动下，中国歌剧舞剧院创作的舞剧《昭君出塞》21日晚亮相该中心大卫·寇克剧院。汉风胡韵同台、笙歌妙舞兼具的艺术飨宴，赢得了现场观众经久不息的掌声。中国驻纽约总领事黄屏、美国外交政策委员会董事吉利安·萨克勒（Jillian Sackler）、大都会博物馆亚洲部主任何慕文（Maxwell K. Hearn）等嘉宾与近2000名观众一同观看了演出。

当晚上8时，伴着紧凑的古乐和密集的鼓点，大卫·寇克剧院的大幕徐徐开启。塞外边疆，饿殍遍野，风声鹤唳。借助舞台两侧电子屏上滚动的中英文字幕，呜咽的埙声将观众带入两千多年前的西汉。

战火烽烟中，汉军与匈奴军队展开对峙，大战剑拔弩张、一触即发。一袭红裘的昭君以“大女主”的形象出场，翩跹的舞姿、华丽的身影艳惊四座。舞剧以《和亲》开篇，一段曼妙的双人舞将昭君与呼韩邪在汉宫的初次相见演绎得如初恋般动人。二幕《出塞》艰辛，但被爱情的味道融化——漫天星空下，昭君孤独起舞，老单于目光所及皆是昭君，甜蜜的气氛弥漫整个剧场。芭蕾和现代舞与中国古典舞交融，琵琶、打击乐与羯鼓、胡笳和马头琴交织，《贺婚》《宁边》《共荣》等幕步步推进，将一个昭君“请缨赴塞上”并完成宁边使命、促成民族和睦的老故事，演绎出不同以往的新气象。

当全剧最后，那一袭熟悉的红裘之下，两任单于、数十年坚守、华发满头的昭君将老单于给她带去的“故土”撒向匈奴大地、洒向天下和和时，澎湃的掌声四面响起，全场观众纷纷起立，气势恢宏的剧院热潮涌动。

“这台舞剧极具视觉冲击力，情结紧凑，令人震撼，看完以后迫不及待地想更多了解昭君其人其事的历史背景。”哥伦比亚大学地球研究所的安东尼研究员赞叹。从新泽西州赶来观看首演的约翰逊夫妇走出剧场后不愿离开，在演出影像播放区驻足回看舞剧片段，“女主角太美了，舞蹈精湛，演出场景也非常华丽，让我们度过一个美好的夜晚！”更多观众涌向一楼的签售区，与演员互动留影。

“昭君因宁息边塞战事，给草原带来中原文明，促进边塞经济文化交流，终其一生实现民族共荣，成为中华民族传统‘和’文化的美好象征。”主办方中国对外文化集团有限公司监事会主席陈春梅表示，“和”是中国传统文化的精髓与灵魂，体现了中华文化的成熟和智慧，是中华民族优秀的文化遗产，也是我们想通过舞剧《昭君出塞》在美国传递的文化内涵。

中国歌剧舞剧院推陈出新，给“经典”穿上现代“时装”。导演孔德辛和她的团队用“新”视角演绎“旧”人物，以女性的觉悟、对自由的向往赋予角色新的时代意义，一改昭君传统的悲戚形象，给女性主义命题交上中国答卷。该剧自2016年出品以来，受到业界专家和广大观众的一致好评。2017年作为墨西哥“中国文化年”闭幕式压轴节目，亮相墨西哥国家大剧院，被当地主流媒体称作“以无与伦比的艺术品质征服了整个墨西哥”。

总领事黄屏表示，昭君故事彰显的民族大义与和平发展千百年来在中国广受尊崇。今天，中美两国关系40年来取得的发展，受益于无数像昭君一样主张交流合作有识之士的努力，希望更多的人能成为传递中美友谊的文化使者。

舞剧《昭君出塞》借助中国对外文化集团有限公司创立的高端文化交流品牌“中华风韵”登上北美顶级艺术殿堂，来纽约前，已在波士顿博赫中心舒伯特剧院演出2场。

据介绍，“中华风韵”品牌创立10年来，先后在美国、加拿大、英国、法国、德国、澳大利亚、新西兰等12个国家的主流剧场累计演出580余场，吸引现场观众达百万人次。自2010年起，该项目连续在华盛顿肯尼迪艺术中心和纽约林肯艺术中心推出《一把酸枣》《丝路花雨》《牡丹亭》《清明上河图》《十里红妆》《鄂尔多斯婚礼》《花木兰》《沙湾往事》《孔子》《朱鹮》等民族舞剧，在美国主流社会引起巨大反响，包括《纽约时报》《华尔街日报》《华盛顿邮报》及美联社等美国主流媒体都曾给予关注和评论报道。

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