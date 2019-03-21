中国军控与裁军协会举行2019年度会员大会

人民网讯 3月21日，中国军控与裁军协会2019年会员大会在北京举行。外交部、工信部、海关总署、国防科工局、军委装备发展部等军政机关领导，科研机构、高校专家学者及企业代表近百人参加会议。张炎会长向大会作工作报告，外交部军控司傅聪司长作国际安全与军控形势报告，协会副会长钱利华、季志业、郝叶力、安月军及高级顾问李长和、徐光裕、邬贺铨、周宏仁等出席。

张炎会长就协会2018年工作情况和2019年工作设想向大会作报告。他表示，过去一年，协会在各有关单位及广大会员的支持下，团结一心，奋发图强，围绕重大战略安全问题以及网络、外空、生物、防扩散出口管制等军控热点问题进行研究与交流，全方位开展对外交往与公共外交，积极向国家主管部门报送信息和政策建议，同时发挥自身优势，服务企业，维护国家利益。协会发展呈现全方位提升的良好势头。在新的一年中，协会将在习近平外交思想指引下，继续发挥在对外交流、公共外交及防扩散出口管制等领域的优势，不断强化智库功能，加强战略谋划和服务国内经济建设的能力，加强内部机制和能力建设，服务好全体会员，助力中国军控外交发展事业。

傅聪司长在形势报告中全面深刻地介绍了当前国际安全形势及突出特点、军控及防扩散热点问题以及全球安全治理发展趋势，指出在新形势下，战略安全与军控外交责任更大、任务更重、使命更光荣，希望协会继续发挥好“思想库”、“人才库”和“信息库”的作用，开拓创新，开展全方位、多层次、多领域的研究和交流活动，积极建言献策，为中国军控外交事业作出积极贡献。

大会一致审议同意，由李驰江同志接替杨翊同志担任协会副会长兼秘书长。

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