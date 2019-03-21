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习近平在意大利媒体发表署名文章

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国家主席习近平在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话　中意友谊续新篇》的署名文章。人民网记者 李翔摄
国家主席习近平在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话　中意友谊续新篇》的署名文章。人民网记者 李翔摄
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来源：人民网-国际频道  2019年03月21日09:53

人民网讯 3月20日，在对意大利共和国进行国事访问前夕，国家主席习近平在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章。文章如下：

 

东西交往传佳话 中意友谊续新篇

中华人民共和国主席 习近平

 

很高兴在万象更新的时节应马塔雷拉总统邀请，对意大利共和国进行国事访问。2011年我曾在罗马出席“意大利统一150周年”庆典活动，2016年又过境撒丁岛。意大利将古老和现代、经典和创新相结合的生活方式和工业理念，给我留下了深刻印象。即将再次踏上这个美丽国度，见到热情的意大利朋友，我感到十分亲切。

中国和意大利是东西方文明的杰出代表，在人类文明发展史上留下浓墨重彩的篇章。作为古罗马文明的发源地和文艺复兴的摇篮，意大利雄壮华美的历史古迹、文学艺术巨匠的恢宏杰作在中国广为人知。中国和意大利两个伟大文明的友好交往源远流长。早在两千多年前，古老的丝绸之路就让远隔万里的中国和古罗马联系在一起。汉朝曾派使者甘英寻找“大秦”。古罗马诗人维吉尔和地理学家庞波尼乌斯多次提到“丝绸之国”。一部《马可·波罗游记》在西方掀起了历史上第一次“中国热”。马可·波罗成为东西方文化交流的先行者，为一代代友好使者所追随。

进入当代，沿着古人友好交往的足迹，中意关系不断焕发出新的勃勃生机。1970年中华人民共和国同意大利共和国建立外交关系。2020年两国将迎来建交50周年。建交以来，无论国际风云如何变幻，两国始终相互信任、密切合作，树立了不同社会制度、文化背景、发展阶段国家互利共赢的典范。中意两国牢固的传统友谊历久弥新，成为双边关系快速稳定发展的坚实支柱。

——中意友谊扎根在深厚的历史积淀之中。两千多年交往史为中意两国培育了互尊互鉴、互信互谅的共通理念，成为两国传统友谊长续永存、不断巩固的保障。面对当今世界的变革和挑战，两国从历史沧桑中汲取宝贵经验，共同畅想构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体的美好愿景。

——中意友谊凝结在深厚的战略互信之中。两国领导人坚持从战略高度和长远角度看待和发展双边关系。2004年两国建立全面战略伙伴关系以来，双方发挥高层交往的引领和推动作用，在事关彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、坚定支持，成为确保中意关系长期稳定发展的坚实后盾。

——中意友谊体现在丰富的务实合作之中。中意互为重要贸易和投资伙伴，两国利益深度交融。2018年，双边贸易额突破500亿美元，双向投资累计超过200亿美元。“意大利制造”是高品质产品的代名词，意大利时装、家具广受中国消费者青睐，比萨饼、提拉米苏为青少年所喜爱。两国在卫星、载人航天等领域合作喜报频传，中意科技创新合作周、警务联合巡逻、足球培训等活动受到两国人民热烈欢迎。

——中意友谊传承于密切的文化交流之中。中意两国人民对研习对方文化抱有浓厚兴趣。中国一位教授在古稀之年开始翻译但丁的《神曲》，几易其稿，历时18载，在临终病榻上最终完成。意大利汉学家层出不穷，为中欧交往架起桥梁。从编写西方第一部中文语法书的卫匡国，到撰写《意大利与中国》的白佐良和马西尼，助力亚平宁半岛上的“汉学热”长盛不衰。

意大利著名作家莫拉维亚写道：“友谊不是偶然的选择，而是志同道合的结果。”当今世界正面临百年不遇之大变局。把中意关系提高到新的更高水平，共同维护世界和平稳定和发展繁荣，是历史赋予我们的责任。我愿通过这次访问，同意大利领导人一道擘画中意关系蓝图，引领中意关系进入新时代。

我们愿同意方提升全面战略伙伴关系，密切高层交往，加强政府、议会、政党、地方各级别合作，强化政策沟通，增进战略互信和战略对接，继续相互理解和支持彼此核心利益和重大关切，夯实双边关系政治基础。

我们愿同意方共建“一带一路”，发挥两国“一带一路”合作的历史、文化、区位等优势，把“一带一路”互联互通建设同意大利“北方港口建设计划”、“投资意大利计划”等对接，在海上、陆地、航空、航天、文化等多个维度打造新时期的“一带一路”。

我们愿同意方拓宽务实合作领域。中国将扩大对外开放，通过每年举办中国国际进口博览会等方式，同包括意大利在内的世界各国分享中国市场机遇。双方可以深入挖掘在港口物流、船舶运输、能源、电信、医药等领域合作潜力，鼓励两国企业开展第三方市场合作，实现互利多赢。

我们愿同意方密切人文交流。作为两个拥有最多联合国教科文组织世界遗产地的国家，中意拥有丰富的文化和旅游资源。双方要加强两国世界遗产地结好，鼓励两国文化机构和个人互办高水平文物和艺术展，联合拍摄影视作品，加强语言教学，促进人员往来，为世界文明多样性和不同文化交流互鉴作出新贡献。

我们愿同意方加强国际事务和多边组织内的协调。中方愿在联合国、二十国集团、亚欧会议、世界贸易组织等框架内，同意方加强在全球治理、气候变化、联合国改革、世界贸易组织改革等重大问题上的沟通和配合，维护共同利益，促进多边主义和自由贸易，维护世界和平稳定和发展繁荣。

回首50年，中意关系深耕厚植、硕果累累。展望新时期，中意合作欣欣向荣、前景广阔。中国人民期待着同友好的意大利人民携手努力，为两国关系发展培育更加艳丽的花朵，让中意友谊不断焕发新的生机活力。

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(责编：刘洁妍、常红)