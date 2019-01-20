"偷油"惹祸 墨西哥输油设施爆炸超百人死伤  

人民网讯 据新华社消息，墨西哥中部伊达尔戈州州长奥马尔·梅内塞斯19日表示，该州18日发生的输油设施爆炸事件死亡人数已上升至66人，另有70多人受伤。

梅内塞斯当天在首都墨西哥城国家宫举行的新闻发布会上说，这一伤亡数据仅是初步情况，仍有很多受伤民众处于危急状态。

伊达尔戈州特拉韦利尔潘市的一处输油设施18日下午遭不法分子偷油，随后发生爆炸并造成大量人员伤亡。当地媒体报道，事发时现场聚集了约600至800名民众，很多人伤势严重。

近年来，墨西哥偷油现象严重，墨政府正采取一系列措施予以打击。

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