绘出浓情的“中国年味儿”

人民网墨西哥城1月18日电（记者 刘旭霞）“一顿香喷喷的年夜饭可以让中国所有的家庭千里迢迢地团聚在一起，这总让我想起我和我自己的家人欢聚的美好时光。”参加画展的墨西哥小选手帕乌莉娜对记者兴高采烈地介绍她创作的题为《年夜饭》的画作，去中国感受年味儿、亲口品尝一顿美味的年夜饭是她的梦想。1月17日，以中国春节为主题的第五届“我想象中的中国”儿童绘画比赛颁奖仪式暨获奖和入围作品展览开幕式在墨西哥城举办，共450多名嘉宾出席活动。

腾空飞跃的中国龙，色彩缤纷的烟花、栩栩如生的生肖狗、庄严神秘的寺庙、特色的中国美食、传统的中国服饰……成为墨西哥小朋友绘笔下的主要中国元素。参展的选手们在父母的陪同下，悉心为前来参观的观众讲解自己的画作，言辞中表达出对中国文化的由衷喜爱。

本次绘画展共展出172幅作品，从2018年面向墨西哥城 82 所公立小学及8个艺术工作坊征集的以《春节》为主题的750 幅作品中选出。“每一幅作品都闪耀着孩子们的才华，表现出他们非凡的创造力和想象力。”墨西哥邮政总局局长查韦斯如是表示。

9岁的瓦伦提娜在母亲丹妮丝的陪同下来参展。绘画是瓦伦提娜的爱好，听说有机会参与中国主题的绘画比赛，她毫不犹豫的选择了中国狗年生肖的主题---“一只活泼的小狗在大年夜烟花的洒落下快乐地前行”，她期待以后每年都绘制一幅不同生肖的画来表现中国这一独特的文化。同时，学习中文也是瓦伦提娜了解中国的途径。她说，希望学好中文以后就可以去中国更好地与中国人交谈，更深入地了解中国文化。“在墨西哥，现在越来越多的人学习中文，我也希望孩子尽早掌握中文，这对她将来的成长更加有利。”丹妮丝对本报记者表示。

墨西哥艺术局局长希梅内斯称，通过本届比赛参赛选手及其家庭对遥远的中国和春节为代表的中国传统文化有了非常真切的认知，她希望通过下一届主题为《中国之旅》的比赛，在场的小朋友都有机会去中国亲身体会中国文化的独特之美。

“儿童是未来的希望，也是加强两国联系的纽带。希望小朋友们将来都成为传播中墨两国文化的使者，为中墨两国的合作贡献出更多的力量。”中国驻墨西哥大使邱小琪大使表示，近年来，中墨关系在政治、经贸、文化和旅游等各领域保持全面快速发展，尤其是文化和艺术领域的交流与合作进一步拉近了两国民众心与心之间的距离，增进了中墨两个民族之间的相互理解与相互尊重。

墨西哥“我想象中的中国”儿童绘画比赛已成功举办五届，一共征集到3923幅参赛作品，入围作品611幅。入围作品展分别在在墨西哥国立多元世界文化博物馆和地铁站展厅等展出，观众超过100多万。

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