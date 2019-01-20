乌克兰中国留学生举办新春晚会祝福祖国

基辅格林琴科大学校长奥格涅夫尤克向杜伟大使颁发格林琴科奖章，以感谢中国驻乌克兰大使馆长期以来对大学的支持。

人民网基辅1月19日电（记者 谭武军）1月18日，乌克兰中国留学生在基辅国立格林琴科大学举办2019年春节联欢晚会。中国驻乌克兰大使杜伟、基辅格里琴科大学校长奥格涅夫尤克、中国驻乌克兰使馆外交官及家属、在乌中国留学生代表、孔子学院师生以及乌各界友好人士约500人观看演出。

杜伟大使在致辞中向在乌5000余名中国留学生表达新春的祝福，勉励大家珍惜海外留学的机会，努力学习，不辜负祖国和家人的期待，学有所成，为将来报效祖国打好基础。致辞结束后，基辅格林琴科大学校长奥格涅夫尤克向杜伟大使颁发格林琴科奖章，以感谢中国驻乌克兰大使馆长期以来对大学的支持。

本次晚会异彩纷呈，同学们通过歌舞表演回顾改革开放四十年的光辉历程，同时展现华夏五千年悠久的历史文化。《盛世花开》、《改革开放四十周年歌曲联唱》、《月出佼人》、《神州舞韵》和《走向复兴》等节目从“人、文、家、国”四个主题，唱响春天的故事，展示文化自信，表达对亲人的思念，抒发对实现中国梦的期待。

此次晚会由中国驻乌克兰大使馆文教处主办，乌克兰中国留学生总会与乌克兰中国留学生艺术团协办。参与演出的留学生来自基辅国立大学、乌克兰国立科技大学、基辅国立师范大学、国立柴可夫斯基音乐学院、基辅国立语言大学、基辅格林尔音乐学院、苏梅师范大学、哈尔科夫艺术大学、南方师范大学、利沃夫音乐学院等乌克兰高校。基辅国立大学和基辅国立语言大学两校孔子学院的乌克兰学员，以及基辅格林琴科大学的师生也助兴表演。

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