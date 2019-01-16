中国（辽宁）中东欧16国国家馆在沈阳启幕

1月16日，中国（辽宁）中东欧16国国家馆启动仪式在中国沈阳人力资源服务产业园隆重举行。来自17个国家、地区的三百余位政府及企业代表齐聚辽宁沈阳，共同见证了国家馆的盛大启幕。

中国（辽宁）中东欧16国国家馆是落实中国和中东欧国家领导人2018年7月在保加利亚索非亚达成的《中国—中东欧国家合作索非亚纲要》的一个重要举措，讲为推进辽宁服务“一带一路”建设和拓展中东欧合作搭建起更高起点、更广阔的平台。

作为国家级常设展示与活动场馆，中国（辽宁）中东欧16国国家馆致力于打造中国与中东欧国家间经济、文化、教育、旅游、展示、投资、服务的双向综合平台。馆内展出中东欧特色商品千余种，不仅包括葡萄酒、饮料、调味品、蜂蜜、巧克力、玫瑰系列产品及其他日用品，更有汽车、无人机等工业及高科技技术产品，合作全面升级。

启动仪式上，外交部中国-中东欧国家合作事务特别代表霍玉珍表示，辽宁省设立中东欧16国国家馆是“16+1合作”规模持续扩大、内涵日趋丰富、质量不断提升的一个缩影。设立中东欧16国国家馆也是辽宁省认真落实中国-中东欧国家领导人会晤精神，深度参与16+1地方合作的生动写照。

长期以来，辽宁省充分发挥自身优势，积极参与16+1各领域务实合作，为合作不断走深走实做出独特重要贡献。2018年10月，第四次16+1地方领导人会议在保加利亚首都索非亚成功举办，辽宁正式成为16+1地方省州长联合会中方主席省，为辽宁进一步参与“16+1合作”提供了更加宽广的舞台。

辽宁作为中国东北地区唯一的沿海省份，是中国对接东北亚、沟通欧亚大陆桥的前沿地带。中东欧16国国家馆落户辽宁将为打造东北开放门户，切实发挥辽宁区位、产业、交通优势，为深化与中东欧国家在贸易投资、互联互通、交通物流、产能与科技、金融和人文交流等重点领域全面合作，提升与中东欧国家双向投资水平搭建广阔平台，助力深化一带一路建设，为推动中国与中东欧国家关系的发展注入了新动能，打造东北全面振兴新引擎。

根据中国—中东欧国家地方省州长联合会第四次工作组会议，2019年辽宁省还将承办省州长联合会工作组会议、2020年承办第五次中国—中东欧国家地方领导人会议。

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