"郑和下西洋"图片展走进欧洲议会

1月15日，"郑和下西洋"图片展开幕式在法国斯特拉斯堡的欧洲议会大厅举行。活动吸引了众多欧洲议员、议员助理、欧盟官员前来参加。

该展由欧洲议会欧中友好小组联合中国航海博物馆、中国艺术摄影学会举办。展出60余张图片反映了郑和7次下西洋的时间和路线，船队规模、访问的国家、赠予的礼物、访问国的纪念碑和相关古迹、郑和船队与哥伦布船队的比较、郑和下西洋与文艺复兴的联系等内容，为欧洲议会带来了15世纪伟大的中国航海家郑和的故事。

欧洲议会欧中友好小组主席德瓦议员表示：“展览的目的是告诉广大欧洲议员、议员助手、欧盟官员等，中国人在早哥伦布几十年前就已经到过非洲、欧洲、亚洲等国家，并且船队规模和船只之大，远超过哥伦布。然而，中国人并没有侵略、殖民任何国家，而是为这些国家带去先进的文化、财富、礼物，并建立了友好的外交关系。中国5000年的历史塑造了伟大的文明和独特的价值观，中国自古以来就崇尚和平，希望郑和下西洋这段象征和平与友谊的历史有助于欧洲政治家们积极看待中国崛起，支持‘一带一路’倡议。”他告诉记者：“选择在欧盟全会上举办这次图片展就是为了激励更多欧洲政治家将展览带到欧洲各国首都，让普通民众了解中国的和平发展道路，今天是一个很好的开始。”

欧洲保守与改革党团主席扎哈迪在仔细看完每一块展板后兴奋地告诉记者，自己计划把这个展览引进到自己的家乡捷克首都布拉格，让捷克的政治家和公众都能了解郑和下西洋的故事。“我是3个月前作为欧洲议会代表团的成员去中国参观访问时知道的这段历史。我们曾经片面地认为是欧洲人发现的世界，事实上中国比我们更早走向世界，并拥有当时最先进的船队，在造船技术和船员规模上都远超欧洲。”扎哈迪说，“在我心中，郑和是一个发现者、探险家、贸易家、和平友谊的使者，而不是征服者。在这一点上，我们应该向中国学习。如今中国的‘一带一路’倡议植根于丝绸之路与海上丝绸之路的历史，中国的过去与现在都为我们如何创造和平的对外贸易环境、如何在多极化世界中构建更加复杂的国际社会提供思路和启发。”

“中国在面向未来的同时，尊重自己的历史与文化。”欧洲议会欧中友好协会副主席弗朗祖里卡议员说，“郑和为世界航海事业作出了开创性的贡献，今天的展览让我们走近了这位伟大的历史人物，欧中政治家还可以借展览的机会，一起讨论中欧合作。我认为中欧之间是互利共赢的关系，对中国有利的事情就是对欧盟有利的事情，反之亦然。”

中国驻欧盟使团团长张明大使在开幕式致辞中表示，“郑和下西洋不仅是一段历史，更象征着和平、合作、开放的精神。了解郑和的欧洲朋友都认识到了郑和为解决当今挑战提供了有益思考。当今世界面临诸多挑战，不稳定、不确定因素和保护主义不断增长。中国和欧盟在维护多边主义、支持开放的世界经济、促进对话与合作方面有着共同的利益。中国希望与欧盟一起，继续致力于维护以规则为基础的国际秩序，共同应对全球挑战，坚定支持和平、稳定与共同发展。”

据欧洲议会欧中友好小组秘书长盖琳介绍，在1月14日至18日展览期间，欧洲议会欧中友好小组每天向全体欧盟官员群发邮件，介绍郑和七下西洋史实、对文艺复兴的影响、与哥伦布发现新大陆的船队的比较、郑和下西洋对宗教文化的传播等学术研究。

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